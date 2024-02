影評：《僧侶和槍》問有民主和錢財是否就能快樂

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個僧侶為什麼會要長途跋涉的,去找一把槍?

2006年的南亞國家不丹,國王做出退位的決定,要把國家推向進步的民主社會。但是不丹解除了互聯網和電視的禁令不到十年,是全世界最年輕的民主國家。不丹正在摸索著未來走的一條路。鄉村中的一個喇嘛,為國家的未來擔憂,向僧侶Tashi 說要兩支槍來“糾正一切”。Tashi 毫不猶豫的接下了這個任務。

與此同時,城市中的政府官員,也來到這鄉村;向人們解釋民主的運作,並舉行模擬選舉。有一個幫助政府官員的家庭,也捲入其中的爭議。

而找槍的僧侶Tashi 走遍多處之後,也在一個村民家中找到一支槍。這槍在美國內戰中,和不丹與西藏在17世紀的戰爭中,是一支殺過很多人的武器。正好一個來不丹尋找古董槍的美國人,也要這把槍。

到了月圓的那一天,喇嘛要槍的原因,答案也最終揭曉。

這是不丹導演Pawo Choyning Dorji 指導的第二部作品。他的處女作《教室裡的一頭犛牛 A Yak in the Classroom》,五年前入圍奧斯卡最佳國際電影。不丹今年再度選了Pawo 的作品參賽,進入前15名。雖然最終沒有晉級前五名,但和導演的上一部作品比起來,《僧侶和槍》更有雄心,帶有政治諷刺成分。進步與淳樸的對比不斷,更也突顯兩者之間的矛盾。電影也將觀眾再度帶進喜馬拉雅山山腳的這個國度。欣賞山脈中的自然美景的同時,也質問民主和錢財,是否真能給不丹人或任何人帶來快樂?

《僧侶和槍 The Monk and the Gun》對民主和現代化,發出是否能給人們帶來快樂的疑問。滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過。

電影目前在舊金山的AMC Kabuki、東灣Pleasant Hill 的Cinemark Century 和南灣的AMC Saratoga,限量戲院上映。

電影網頁:https://www.themonkandthegunmovie.com/

“The Monk and the Gun” Review: Bhutan’s genteel transition to democracy

“Screening Room” reviews “The Monk and the Gun”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.themonkandthegunmovie.com/

Now showing in limited screens: San Francisco’s AMC Kabuki, Pleasant Hill’s Cinemark Century, Saratoga’s AMC Saratoga and San Rafael’s Smith Rafael Film Center.