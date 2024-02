【灣區新聞】舊金山第三區市參事參選人出席市立大學「守護粵語」組織舉辦的座談會（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

五名參與舊金山(三藩市)第三區市參事的參選人在週三晚出席由舊金山市立大學「守護粵語」組織舉辦的座談會,令第三區的華埠選民更加了解每個候選人。

在週三的座談會上,五名參選舊金山第三區市參事的候選人,一起分享了如何解決仇亞的問題,以及支持語言服務,全程由舊金山市立大學守護粵語組織的成員為在場的觀眾作出粵語翻譯,令居住在第三區的華埠選民,更加了解每個候選人。

曾經在房地產公司工作,以及舊金山前小商業主的馬士基(Matt Susk),提出需要擴大招募懂粵語和普通話的急救人員。

馬士基說:「我們必須向當前想學習普通話和粵語的急救人員提供獎金,他們可以進入社區並建立信任,我們可以為此提供經濟獎勵。」

曾經露宿街頭長達20年的民主黨人傑康納(Jconr Ortega)表示,很多第三區亞裔社區的暴力事件從來沒有被報告,除了警察不足夠的原因外,最大的因素是社區中的人和城市服務之間仍然存在語言障礙。

他又指,最近參加了一次與地檢官謝安宜和警察局長Bill Scott的會議,但他發現只有一位翻譯員。

傑康納說:「我們需要做的是,假如我成為市參事,我會確保我們的警局,任何亞裔社區都有足夠的人手作翻譯。」

而舊金山交通局(SFMTA)董事會前董事黎慧心(Sharon Lai)提到,人身安全的問題是至關重要,她指自己亦親身經歷被人襲擊。

黎慧心說:「大家都覺得,其實害怕坐公共交通工具,因為覺得不安全,所以我先前借住我的職位,幫大家爭取3倍的公共安全資金,因為我覺得我們的人生安全是最重要的,如果沒有人生安全,其實商店亦不會繁榮。」

黎慧心亦指需要改善舊金山各部門中文翻譯要求的標準,提高公眾理解重要資訊的能力。

副市府律師麥讚明(Moe Jamil)畢業於加州大學伯克萊分校,期間曾留學香港中文大學,研究中國政治、歷史和粵語,他提到自己在香港留學的經歷,令他知道打破語言障礙的重要性。

他指,市府必須不斷用粵語和普通話去宣導,以確保華埠的居民了解社區和城市的發展,才不要被孤立。

麥讚明說:「我也懂少許粵語,因為我在大學時,去了香港讀書,我認為舊金山社會也非常隔離,我們需要打破這些障礙。」

社區非牟利機構主任李爾德(Danny Sauter)表示,擴大數碼支援,加強問責制,以及為前線工作人員添加語言姓名標籤等,也有助改善社區關係,令華裔居民更輕鬆地交談,他本人亦以粵語拉票。

李爾德說:「我們應聘請多些懂粵語的警察,雖然我不是華人,我會聽你們的需求。」

舊金山市立大學香港文化會會長、守護粵語組織的成員的Matthew表示,舉辦是次活動的目的,是希望拉近候選人和選民之間的距離。

Matthew說:「我覺得今次的活動,某程度上都達到目的,我們的確讓各候選人有機會回答如何解決這些問題,但是我覺得亦有改善的地方,例如我們翻譯人員準備時間的確是不足夠,所以亦反映出這一個問題真的在我們的社區是存在,和具有迫切性。」

