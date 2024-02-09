【香港新聞】美斯缺陣表演賽 主辦方Tatler將退款一半

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國際邁阿密表演賽主辦方Tatler Asia宣布，向透過官方渠道購買門票的巿民，提供五成退款，詳情3月中前通知，他們說因而會損失4,300萬元，主辦方又對美斯在日本作賽感到被打了一記響亮的耳光。

美斯缺陣國際邁阿密表演賽風波持續一星期，主辦的Tatler Asia宣布退回門票一半款項，詳情3月中前作另行通知，說不會逃避作為主辦單位應負的責任，並再次為事件致歉。

Tatler說，國際邁阿密在合約中承諾，球隊著名球星美斯、佐迪艾巴、巴斯基斯及蘇亞雷斯，若非受傷要上場作賽45分鐘，可惜最後通知他們，美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣。

聲明說，球迷入場是為了看球賽和球星，傷患也是比賽的一部份，令他們感到傷心的是，在場球迷似乎未有得到應有的尊重。

Tatler當得悉美斯未能上場作賽時，要求國際邁阿密的班主及管理層敦促美斯在球迷面前亮相，親自解釋未能上陣的原因，可惜最終未有發生。而美斯和蘇亞雷斯星期三在日本上場比賽，更讓他們感到又被打了一記響亮的耳光。

Tatler說為了將這項世界級盛事帶到香港，投資了數百萬美元，及付出了數月努力。公開活動的損益表披露公司本來因賽事賺取1,300萬元，但決定退款後由盈轉虧，會損失4,300萬元。

政府歡迎Tatler Asia的退款方案，認為賠償是負責任的做法，顯示積極承擔的態度。政府寄望國際邁阿密CF球隊最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。

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