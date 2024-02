【香港新聞】美斯缺陣表演賽 主辦方Tatler將退款一半

【有線新聞】

國際邁阿密表演賽主辦方Tatler Asia宣布,向透過官方渠道購買門票的巿民,提供五成退款,詳情3月中前通知,他們說因而會損失4,300萬元,主辦方又對美斯在日本作賽感到被打了一記響亮的耳光。

美斯缺陣國際邁阿密表演賽風波持續一星期,主辦的Tatler Asia宣布退回門票一半款項,詳情3月中前作另行通知,說不會逃避作為主辦單位應負的責任,並再次為事件致歉。

Tatler說,國際邁阿密在合約中承諾,球隊著名球星美斯、佐迪艾巴、巴斯基斯及蘇亞雷斯,若非受傷要上場作賽45分鐘,可惜最後通知他們,美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣。

聲明說,球迷入場是為了看球賽和球星,傷患也是比賽的一部份,令他們感到傷心的是,在場球迷似乎未有得到應有的尊重。

Tatler當得悉美斯未能上場作賽時,要求國際邁阿密的班主及管理層敦促美斯在球迷面前亮相,親自解釋未能上陣的原因,可惜最終未有發生。而美斯和蘇亞雷斯星期三在日本上場比賽,更讓他們感到又被打了一記響亮的耳光。

Tatler說為了將這項世界級盛事帶到香港,投資了數百萬美元,及付出了數月努力。公開活動的損益表披露公司本來因賽事賺取1,300萬元,但決定退款後由盈轉虧,會損失4,300萬元。

政府歡迎Tatler Asia的退款方案,認為賠償是負責任的做法,顯示積極承擔的態度。政府寄望國際邁阿密CF球隊最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。

