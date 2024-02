【全國新聞】三名製藥公司總裁出席國會聽證 解釋美國藥價為何偏高

【KTSF 張擎鳳報導】

週四三名代表大型製藥公司的總裁出席國會的聽證會,解釋為什麼處方藥物價格遠遠高於其他國家的藥價。

佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)說:「你們公司怎能在某些情況下,就同一種藥物收費十倍高於加拿大或世上其他地方?你們怎能這樣做?」

這就是參議院委員會在週四的聽證會上的態度。

Johnson & Johnson行政總裁Joaquin Duato說:「我們的首要責任是患者。」

默克(Merck)藥廠行政總裁Robert Davis說:「我們渴望找到方法讓人買得起取得到藥物。」

幾位參議員質疑這些大型製藥公司,到底有多「渴望」解決患者獲取藥物的問題,例如Johnson&Johnson的關節炎藥物Stelara,在加拿大、英國、日本和法國,一年的藥物供應價格為2萬美元或更少,在美國,同樣的藥物每年要7萬9千元。

Duato說:「我同意你的觀點,美國的藥價普遍較高。」

Bristol Myers藥廠的Eliquis是一種較先進的血液稀釋劑,可降低中風風險,在美國的售價為每年7,100元,在其他幾個國家,售價還不到一千元。

Duato說:「真正的差別在於,在美國病人比你提到的國家的人,能早幾年獲得治療、挽救生命的治療。」

Davis說:「我們在美國為Eliquis定價,是根據我們的估計,與其帶來的價值相符。」

這些藥物以及許多其他藥物,目前都在醫療保險價格清單中,藥廠將根據《減少通貨膨脹法案》而談判。

但聽證會上明確了一件事,藥物定價爭論將繼續,目前許多美國民眾將難以負擔他們需要的藥物。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。