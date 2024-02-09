【全國新聞】三名製藥公司總裁出席國會聽證 解釋美國藥價為何偏高

February 9, 2024 新聞, 全國消息

【KTSF 張擎鳳報導】

週四三名代表大型製藥公司的總裁出席國會的聽證會，解釋為什麼處方藥物價格遠遠高於其他國家的藥價。

佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）說：「你們公司怎能在某些情況下，就同一種藥物收費十倍高於加拿大或世上其他地方？你們怎能這樣做？」

這就是參議院委員會在週四的聽證會上的態度。

Johnson & Johnson行政總裁Joaquin Duato說：「我們的首要責任是患者。」

默克（Merck）藥廠行政總裁Robert Davis說：「我們渴望找到方法讓人買得起取得到藥物。」

幾位參議員質疑這些大型製藥公司，到底有多「渴望」解決患者獲取藥物的問題，例如Johnson&Johnson的關節炎藥物Stelara，在加拿大、英國、日本和法國，一年的藥物供應價格為2萬美元或更少，在美國，同樣的藥物每年要7萬9千元。

Duato說：「我同意你的觀點，美國的藥價普遍較高。」

Bristol Myers藥廠的Eliquis是一種較先進的血液稀釋劑，可降低中風風險，在美國的售價為每年7,100元，在其他幾個國家，售價還不到一千元。

Duato說：「真正的差別在於，在美國病人比你提到的國家的人，能早幾年獲得治療、挽救生命的治療。」

Davis說：「我們在美國為Eliquis定價，是根據我們的估計，與其帶來的價值相符。」

這些藥物以及許多其他藥物，目前都在醫療保險價格清單中，藥廠將根據《減少通貨膨脹法案》而談判。

但聽證會上明確了一件事，藥物定價爭論將繼續，目前許多美國民眾將難以負擔他們需要的藥物。

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