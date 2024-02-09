【全國新聞】參院表決推進總值950億元緊急安全開支法案的立法程序

February 9, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 黃侯彬報導】

國會參議院週四以67票對32票，表決推進一項總值950億元的緊急安全開支法案的立法程序，以免對烏克蘭、以色列及台灣等盟友夥伴的援助受邊境安全問題的拖累。

國會參議院週四初步表決的《緊急安全開支法案》，脫胎自《邊境安全法案》，當中將邊境安全的200億元開支拆開，留待共和黨人自己講妥數之後再行處理。

參議院兩黨本來已經就總值過千億元的《邊境安全開支法案》達成協議，週三舉行試探式投票，遭到部份共和黨人的阻撓。

多數黨領袖舒默於是當機立斷將法案分拆，將緊急援助烏克蘭、以色列及盟友夥伴的部份另立法案，週四提交全院作出意向表決，下一步將援助項目逐一分開審議，當中包括向烏克蘭提供600億元；向以色列提供140億；另外48億元用於印太及威懾中國，當中有19億元向台灣提供武器彈藥，以及24億元用於紅海美軍行動，此外還撥款100億援助受戰火影響的烏克蘭人與巴勒斯坦人。

這樣的立法程序，預計會有另外至少五次的表決。

分析指出，就算該法案這幾項立法程序完成，並且將邊境安全開支摘除另行審議，法案去到眾議院時，仍可能會遭到共和黨人的封殺，因為眾議院共和黨人一開始就將邊境問題同援助烏克蘭、援助以色列問題掛鉤。

隨後參議院兩黨協議，將兩個問題合併成一個開支法案，眾議長約翰遜就表明法案不會在眾議院過關，因為共和黨人仍然認為，對邊境問題的處理不夠。

到了週四，部份親特朗普的共和黨人又改變說辭，附和特朗普最新所說的，總統下令就可以搞定邊界與非法移民問題，何必搞那麼多的立法。

對於共和黨人對於邊境安全問題的立場，拜登總統就直指他們受特朗普的擺佈。

有主流媒體指出，這個情況已經出現變數，因為至少有兩位共和黨籍的德州聯邦眾議員就不認同特朗普所言，他們指出，邊境安全與移民政策，並不是總統一人可以搞定那樣簡單，因為牽涉外交，牽涉到加強執法所需的經費。

有主流媒體的分析呼應他們的質疑，指出特朗普任內興建美墨邊境圍牆，又實施“留在墨西哥”政策，要偷渡者在墨西哥申請及等候審批，在疫情期間更援引公共衛生法例，收緊無證人士的入境，但仍然有源源不絕的偷渡者越過美墨邊界進入美國，邊境執法機構的收容設施已經不勝負荷。

礙於法規與經費，不可能無限期拘留偷渡者，尤其是一整個家庭偷渡來美國的人，邊境執法當局需要國會批出更多的經費來保護邊境安全，而行政當局需要國會訂立更清晰的條例，以更新移民政策，但有關法案在部份共和黨人的阻撓下一直難產。

有分析指，這些共和黨人是特朗普支持者，他們在特朗普的壓力下，為選舉策略而服務，令共和黨團會議內部意見分歧，此舉也可能是破局的契機。

比如眾議院週三有幾名共和黨人，就同民主黨人聯手否決對聯邦國土安全部長馬約卡的罷免案。

這個意味著共和黨人內部意見分歧，和可能會令分拆開的緊急安全開支法案，及邊境安全開支法案有機會過關，因為共和黨在眾議院目前只有一票的優勢，只要一兩個共和黨人倒戈，就能打破立法僵局。

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