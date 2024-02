【有線新聞】

美國指控中國的黑客組織過去至少五年入侵美國主要基建,中方否認指控。

美國國家安全局及聯邦調查局聯合發表報告,指控黑客組織「伏特颱風」過去至少五年潛伏美國陸空交通及供水系統等基建,尋找機會入侵關鍵系統。

美方沒有透露受影響機構的資料,只是說大部分被入侵的系統都沒有重要情報價值,報告獲得五眼聯盟其餘成員國聯署。中國駐美大使館否認指控,反指華府發動網絡攻擊。

