【灣區新聞】舊金山華埠有住宅信箱多次被賊人撬開（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

本台早前曾報導過，舊金山（三藩市）華埠有住宅信箱被賊人撬開，時隔三星期，同一地點的信箱再次被人撬開，有閉路電視拍攝了案發過程，事主表示，從2021年起，同一地點的信箱已經多次被賊人撬開。

案發現場位於舊金山華埠Grant夾Washington街的一棟住宅樓宇，根據一名華埠居民提供的閉路電視片段可見，住戶的信箱在大樓門口的外面在週三清晨4點50分，有人用工具撬開8至9個信箱，並偷走信箱裡的郵件。

鄺先生說：「有個男人拿著螺絲批撬開信箱，有一個女人負責把風，我就不知道他拿走了什麼信件，有些鄰居的信也被偷走了。」

鄺先生透露，樓宇經常發生盜竊郵件的事件，從2021年起，已經斷斷續續發生了7至8次的同類型事件，而最近的一次就發生在1月15日。

鄺先生說：「今次就有報警，上次就沒有，因為我不是受害者，他有撬我信箱，但沒有撬開，在上一次時，但今次就有撬開了，所以我是一個受害者，就可以落案。」

本台在兩星期前曾經訪問負責華埠治安的中央警察分局局長金柘漢（Jahan “Eric” Kim），他指去年上任至今，每天翻看罪案紀錄，並沒有發現特別多盜竊郵件的報告，他鼓勵大家多報案。

本台就本次事件再向警方查詢，但截稿前未有回覆。

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