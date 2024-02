【灣區新聞】舊金山華埠有住宅信箱多次被賊人撬開（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

本台早前曾報導過,舊金山(三藩市)華埠有住宅信箱被賊人撬開,時隔三星期,同一地點的信箱再次被人撬開,有閉路電視拍攝了案發過程,事主表示,從2021年起,同一地點的信箱已經多次被賊人撬開。

案發現場位於舊金山華埠Grant夾Washington街的一棟住宅樓宇,根據一名華埠居民提供的閉路電視片段可見,住戶的信箱在大樓門口的外面在週三清晨4點50分,有人用工具撬開8至9個信箱,並偷走信箱裡的郵件。

鄺先生說:「有個男人拿著螺絲批撬開信箱,有一個女人負責把風,我就不知道他拿走了什麼信件,有些鄰居的信也被偷走了。」

鄺先生透露,樓宇經常發生盜竊郵件的事件,從2021年起,已經斷斷續續發生了7至8次的同類型事件,而最近的一次就發生在1月15日。

鄺先生說:「今次就有報警,上次就沒有,因為我不是受害者,他有撬我信箱,但沒有撬開,在上一次時,但今次就有撬開了,所以我是一個受害者,就可以落案。」

本台在兩星期前曾經訪問負責華埠治安的中央警察分局局長金柘漢(Jahan “Eric” Kim),他指去年上任至今,每天翻看罪案紀錄,並沒有發現特別多盜竊郵件的報告,他鼓勵大家多報案。

本台就本次事件再向警方查詢,但截稿前未有回覆。

