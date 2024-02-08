【灣區新聞】南舊金山一酒店停車場有20多架車被人擊碎玻璃爆竊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南舊金山（南三藩市）日前發生多宗汽車爆竊案，超過20架車在酒店停車場被人擊碎玻璃，有住客表示，案發翌日到停車場取車，才得知自己的車遭殃，又有事主表示，開車三小時專程來看醫生，在汽車爆竊案發後不想再過來。

南舊金山警方透露，在本星期一晚，警員在約9點9分接報指，Gateway Boulevard 600號路段發生多宗汽車爆竊，警員到場，發現涉事有超過20架車。

本台週二去到現場的Larkspur Landing酒店，發現停車場有多架車的玻璃被人擊碎，有人用不同方法臨時封上車窗。

酒店方面表示不方便評論，一名不願上鏡的住客說，事發後星期二到停車場，才知道自己的車遭殃。

有住客就表示，當日入住酒店房間後，自己的車不足一小時就被人爆玻璃，而週二可見車的乘客座位車窗，用膠袋封起，帶有兩個小朋友的事主，形容事件非常不幸。

事主Cassity說：「我開車3小時來看醫生，這事令我不願再為了醫療來這邊，現在我要在破窗下開車3小時回家，我還有兩個幼童，所以很不幸。」

她聲稱，警方透露，這條街總共有四間酒店遭殃。

Cassity說：「過來這邊的人十分倒霉，我們需要花很多錢，加上現在天氣極差，這實在非常不幸。」

據ABC電視台報導，有事主說，賊人甚至將自己親人的骨灰都偷走。

當局正調查連串案件，呼籲有資料的民眾聯絡警方，電話是(650) 877-8900。

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