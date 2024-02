【灣區新聞】南舊金山一酒店停車場有20多架車被人擊碎玻璃爆竊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南舊金山(南三藩市)日前發生多宗汽車爆竊案,超過20架車在酒店停車場被人擊碎玻璃,有住客表示,案發翌日到停車場取車,才得知自己的車遭殃,又有事主表示,開車三小時專程來看醫生,在汽車爆竊案發後不想再過來。

南舊金山警方透露,在本星期一晚,警員在約9點9分接報指,Gateway Boulevard 600號路段發生多宗汽車爆竊,警員到場,發現涉事有超過20架車。

本台週二去到現場的Larkspur Landing酒店,發現停車場有多架車的玻璃被人擊碎,有人用不同方法臨時封上車窗。

酒店方面表示不方便評論,一名不願上鏡的住客說,事發後星期二到停車場,才知道自己的車遭殃。

有住客就表示,當日入住酒店房間後,自己的車不足一小時就被人爆玻璃,而週二可見車的乘客座位車窗,用膠袋封起,帶有兩個小朋友的事主,形容事件非常不幸。

事主Cassity說:「我開車3小時來看醫生,這事令我不願再為了醫療來這邊,現在我要在破窗下開車3小時回家,我還有兩個幼童,所以很不幸。」

她聲稱,警方透露,這條街總共有四間酒店遭殃。

Cassity說:「過來這邊的人十分倒霉,我們需要花很多錢,加上現在天氣極差,這實在非常不幸。」

據ABC電視台報導,有事主說,賊人甚至將自己親人的骨灰都偷走。

當局正調查連串案件,呼籲有資料的民眾聯絡警方,電話是(650) 877-8900。

