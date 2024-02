【灣區新聞】舊金山Potrero Hill踏單車女子被Waymo無人駕駛的士撞倒受傷

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Potrero Hill發生交通意外,一名女子在踏單車途中,被一架Waymo無人駕駛的士撞倒,受輕傷沒有送院。

現場是17街夾Mississippi街,警方表示,案發在週二下午約3點,到場警員發現踏單車的女事主,被一架載有乘客的Waymo無人駕駛的士撞倒。

車上乘客沒有受傷,而女事主受輕傷,警方正調查意外原因。

Waymo發出的聲明指,涉事無人的士當時在十字路口停下,等候一架大貨車經過後才駛出路口,但是女事主跟在大貨車後,涉事無人駕駛的士視線被阻下撞上事主。

Waymo又指,當涉事無人的士完全看到女事主後,車輛急剎,但最終仍然收掣不及釀成意外。

Waymo事後報警,受傷的女事主只是輕微擦傷,並自行離開現場,Waymo正和有關當局聯繫。

市參事華頌善事後在社交媒體發文,表達對無人駕駛技術的安全問題感到憂慮。

今次是自去年10月,一架Cruise的無人駕駛的士將一名女子捲進車底拖行後,再次有人被無人的士撞倒。

在去年的意外後,Cruise被加州車輛管理局(DMV)中止營運和測試無人駕駛的士的許可,至於Waymo就未有受影響。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。