【灣區新聞】舊金山Potrero Hill踏單車女子被Waymo無人駕駛的士撞倒受傷

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）Potrero Hill發生交通意外，一名女子在踏單車途中，被一架Waymo無人駕駛的士撞倒，受輕傷沒有送院。

現場是17街夾Mississippi街，警方表示，案發在週二下午約3點，到場警員發現踏單車的女事主，被一架載有乘客的Waymo無人駕駛的士撞倒。

車上乘客沒有受傷，而女事主受輕傷，警方正調查意外原因。

Waymo發出的聲明指，涉事無人的士當時在十字路口停下，等候一架大貨車經過後才駛出路口，但是女事主跟在大貨車後，涉事無人駕駛的士視線被阻下撞上事主。

Waymo又指，當涉事無人的士完全看到女事主後，車輛急剎，但最終仍然收掣不及釀成意外。

Waymo事後報警，受傷的女事主只是輕微擦傷，並自行離開現場，Waymo正和有關當局聯繫。

市參事華頌善事後在社交媒體發文，表達對無人駕駛技術的安全問題感到憂慮。

今次是自去年10月，一架Cruise的無人駕駛的士將一名女子捲進車底拖行後，再次有人被無人的士撞倒。

在去年的意外後，Cruise被加州車輛管理局（DMV）中止營運和測試無人駕駛的士的許可，至於Waymo就未有受影響。

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