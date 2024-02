【KTSF 張擎鳳報導】

南灣聖荷西市議會一致批准了一項新法令,打擊非法持有汽車催化轉換器。

聖荷西市政府官員表示,新法令預計將加強現有的法規,禁止非法擁有有標記或無標記的汽車轉換器,並將對這種違法行為實施更嚴厲的罰款,同加長檢控時效。

而現有的法律規定,只有在查獲的汽車催化轉換器附有標識符號的情況下,才可以檢控涉案人,但竊賊在出售轉換器之前,通常會移除標識符號,因此需要新的法令,來打擊這種違法行為。

根據全國保險索賠的數據,在COVID疫情期間,汽車催化轉換器盜竊案激增,在去年聖荷西發生了836宗,受害者蒙受重大經濟損失,因為更換催化轉換器的費用是在1千至3千元之間,視乎是否汽車品牌的原廠產品而定,非原廠的after market產品的費用就會比較便宜。

