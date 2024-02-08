【灣區新聞】風暴令灣區多處停電 San Mateo縣災民感覺被忽視

【KTSF 尹晉豪報導】

上個週末的風暴造成灣區多處停電，住在San Mateo縣沿岸重災區的居民表示，一直被忽視。

Nancy Smith在San Mateo縣沿岸的Montara生活了40年，她表示，她所在地區，電力的基礎設施一直被忽視。

Smith說：「沒有手機服務，也沒有固網電話，我無法告訴你那有多可怕，對於老年人來說，或任何居住在沒有911服務的地區的人。」

強風導致她的後棚塌下，撞進了她的車房，她慶幸的事情是，發生時她並不在事發的地點附近，但由於停電問題持續，她擔心其他事情亦接踵而來，例如是保暖。

Smith說：「我一直睡在有壁爐的房子裡，我覺得十分寒冷，熱氣溫度沒有上升，我的床在樓上，在和你說話前半小時，我已經入住了一家酒店。」

她的鄰居Glen也面對同樣的困境。

Glen說：「我們在Montara，Moss海灘El Granada地區，我們認為自己是San Mateo縣的孤兒，因為我們在非城市管轄地區。」

他們表示，現時如果想在該區鋪設更多電纜，變得越來越困難。

Smith說：「我該怎麼辦，發出煙霧訊號？這太瘋狂了，距離矽谷20分鐘路程，我們卻無法接通電話線，我們無法獲得手機服務，這個不合理。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。