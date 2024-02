【灣區新聞】風暴令灣區多處停電 San Mateo縣災民感覺被忽視

【KTSF 尹晉豪報導】

上個週末的風暴造成灣區多處停電,住在San Mateo縣沿岸重災區的居民表示,一直被忽視。

Nancy Smith在San Mateo縣沿岸的Montara生活了40年,她表示,她所在地區,電力的基礎設施一直被忽視。

Smith說:「沒有手機服務,也沒有固網電話,我無法告訴你那有多可怕,對於老年人來說,或任何居住在沒有911服務的地區的人。」

強風導致她的後棚塌下,撞進了她的車房,她慶幸的事情是,發生時她並不在事發的地點附近,但由於停電問題持續,她擔心其他事情亦接踵而來,例如是保暖。

Smith說:「我一直睡在有壁爐的房子裡,我覺得十分寒冷,熱氣溫度沒有上升,我的床在樓上,在和你說話前半小時,我已經入住了一家酒店。」

她的鄰居Glen也面對同樣的困境。

Glen說:「我們在Montara,Moss海灘El Granada地區,我們認為自己是San Mateo縣的孤兒,因為我們在非城市管轄地區。」

他們表示,現時如果想在該區鋪設更多電纜,變得越來越困難。

Smith說:「我該怎麼辦,發出煙霧訊號?這太瘋狂了,距離矽谷20分鐘路程,我們卻無法接通電話線,我們無法獲得手機服務,這個不合理。」

