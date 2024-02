【灣區新聞】加州州長紐森宣布派遣120名公路巡警到奧克蘭執法（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森週二宣布將派遣120名加州公路巡警(CHP),前往奧克蘭(屋崙)及周邊地區,展開有特定目標的加強執法行動來打擊犯罪。

為了協助奧克蘭市及周遭地區打擊犯罪,州長紐森週二宣布將額外增加當地的加州執法人員數量,暫時增撥120名加州公路巡警前往當地執法,當中包括特殊任務小組、K9警犬組和空中支援等,並使用先進調查科技來打擊當地犯罪,改善公共安全,像是閱讀車牌雷達科技來識別與發現失竊車輛。

這120名公路巡警將協助當地執法部門掃蕩特定目標的犯罪活動,包括汽車盜竊、零售盜竊、貨物犯罪以及暴力犯罪等,同時也會大量增加交通執法的能見度。

紐森在聲明中表示,加州整體的犯罪率有所下降,包括舊金山灣區也是,唯獨奧克蘭市則見到相反的趨勢,這是不能接受的,也要有所警惕。

州長辦公室的數據指出,根據來自奧克蘭的初步報告顯示,2023年該市暴力犯罪提升21%,搶劫案增加38%,汽車盜竊案增加45%,紐森希望透過派遣加州巡警協助地方執法機構,能重建民眾應有的安全感。

對於週二的重大行動,奧克蘭華裔社區領袖陳錫澎(Carl Chan)就表示感謝,認為此舉對東灣多個城市都有幫助。

陳錫澎說:「每一個城市當中,尤其是奧克蘭市的警察,譬如說賊人在開快車的時候,你不能開超過50英里來追他們,第二,他們到鄰近城市的時候,他一定要依靠其他城市的警察來幫忙,但加州公路巡警就不同了,因為他們可以在整個州不同城市,都可以追趕這些賊人,所以這個做法不是單方面幫奧克蘭市,可以更加幫助到所有鄰近的城市。」

陳錫澎透露,包括他在內約25名社區和商家代表,上個月17日曾前往州長辦公室,與紐森開會探討如何幫助奧克蘭市,相信這是州長在會後提出的正面回應。

陳錫澎說:「開會當中其實最主要是講社區安全問題,同時另外一件事我相信,紐森也會幫我們,因為很多公司和做生意的人,他們的保險漲得很昂貴,甚至有太多的搶劫,好多時候被人取消,我們希望州長能幫我們看,有甚麼辦法來解決最嚴重的問題。」

州長辦公室指出,去年8月,州長宣布與奧克蘭結成夥伴,調派CHP警員前往當地,並提供最高120萬元貸款,來改善該市的公共安全。

在州長的指示下,加州公路巡警也增加在當地的能見度,逮捕到100名嫌犯,並找回193輛失竊汽車,在整個灣區更是因為CHP的特殊行動,而逮捕到超過460人,開出5,263張罰單,並沒收超過18.1公斤的芬太尼。

