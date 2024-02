【灣區新聞】農曆年期間舊金山警方將在華埠增派警力 保障市民安全（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠作為北美洲最歷史悠久的唐人街,當局在農曆新年期間將會在華埠增派警力,確保市民和旅客的人身安全,另外市府亦有相應措施,方便商戶和民眾。

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:「我們在農曆新年前幾天都會大掃除,象徵掃走過去一年的不如意,為新年迎來新開始。」

距離農曆新年還有幾天,舊金山工務局在華埠增派工人進行美化工程,包括清洗街道、剷走塗鴉等等。

除此之外,舊金山警方自2月1日起,已經在華埠加派警員巡邏,保障民眾在參加農曆新年大巡遊等節慶活動時的人身安全。

舊金山警察局長Bill Scott說:「我們在華埠派出更多警員徒步巡邏,另外還有社區大使支援警員巡邏,街上亦有便衣警員工作,不止對犯罪分子作出拘捕,還可阻嚇那些準備犯罪的不法之徒。」

此外,警方亦會專注在處理汽車爆竊和零售盜竊案,並和地檢處合作,確保罪犯負上責任。

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)說:「地檢處將會撐起華埠、支援和保護華埠,就像我們保護市內其他社區一樣,令外我也想提醒弱勢社群,要注意祈福黨,特別是這段時間會有不法之徒藉機佔亞裔社區便宜。」

謝安宜提醒民眾要提防陌生人正和社區組織合作,教育市民注意祈福黨陷阱。

另一方面,經濟及勞動力發展辦公室(OEWD)為了刺激經濟亦推出一項特別計劃,允許華埠商戶在忙碌的農曆新年間將商品放置到店外的行人路上。

為了方便民眾,舊金山交通局會在2月24日農曆新年大巡遊當天,提供免費乘搭Muni服務,花園角停車場在整個2月亦有兩小時免費泊車。

