【灣區新聞】Auto Towing拖車公司涉違法謀利 被舊金山市府禁申請合約（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府律師邱信福宣布,一間拖車公司涉嫌違法拖走車輛以謀利,以及作出欺詐政府福利的行為,禁止該公司申請及接受市府合約。

市府律師表示,位於獵人角的Auto Towing拖車公司,去年多次在San Bruno Avenue 2675號的Bank of the West銀行停車場,在業主不知情下非法拖走車輛,更擅自在該私人停車場安裝拖車標誌,拖車後亦增加取回車輛的難度,針對說西班牙話和廣東話的車主,限制他們的取車時間,及要對方支付現金。

另一方面,公司一對老闆Abigail Fuentes及Jose Badillo,在2018年至2023年間營運三間拖車公司,年總收入超過200萬。

然而在市府工作的女方,不但涉嫌沒有申報她和男方的關係,更批准了對方不合符收入資格的Medi-Cal、CalFresh和CalWORKs等政府福利的申請。

市府律師去年向兩人起訴多宗重罪,並對Auto Towing展開吊銷牌照的程序。

在法律程序期間,市府律師週二宣布,向包括Auto Towing在內的三間公司發出禁制令,禁止他們申請及接受市府合約。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。