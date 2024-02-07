【灣區新聞】Auto Towing拖車公司涉違法謀利 被舊金山市府禁申請合約（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市府律師邱信福宣布，一間拖車公司涉嫌違法拖走車輛以謀利，以及作出欺詐政府福利的行為，禁止該公司申請及接受市府合約。

市府律師表示，位於獵人角的Auto Towing拖車公司，去年多次在San Bruno Avenue 2675號的Bank of the West銀行停車場，在業主不知情下非法拖走車輛，更擅自在該私人停車場安裝拖車標誌，拖車後亦增加取回車輛的難度，針對說西班牙話和廣東話的車主，限制他們的取車時間，及要對方支付現金。

另一方面，公司一對老闆Abigail Fuentes及Jose Badillo，在2018年至2023年間營運三間拖車公司，年總收入超過200萬。

然而在市府工作的女方，不但涉嫌沒有申報她和男方的關係，更批准了對方不合符收入資格的Medi-Cal、CalFresh和CalWORKs等政府福利的申請。

市府律師去年向兩人起訴多宗重罪，並對Auto Towing展開吊銷牌照的程序。

在法律程序期間，市府律師週二宣布，向包括Auto Towing在內的三間公司發出禁制令，禁止他們申請及接受市府合約。

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