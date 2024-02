【KTSF】

加州上週末的風暴造成的經濟損失,估計高達110億美元。

提供商業氣象資訊服務的AccuWeather公司初步估計,這次侵襲加州的暴雨,不但帶來破紀錄的降雨,還導致數人死亡,造成的災情損害以及經濟損失,更達到90億到110億美元之間。

AccuWeather指出,南加州洛杉磯西部山區,這次風暴降下超過11英寸的豪雨,是147年以來最高雨量的兩天之一,州府也證實有兩人因為樹木倒塌相關事故而死亡。

