舊金山(三藩市)的警方正在尋找至少6名搶劫案嫌犯,他們涉嫌武裝搶劫日落區一間店舖。

舊金山警方週二表示,Taraval警局的警員,在周六晚上10點左右,接報前往Irving街2000號路段的一家商店。

消息指事發時,有6名嫌犯進入商店,其中一人走到櫃檯後面,命令受害人打開收銀機,但遭到拒絕,嫌犯其後再次命令受害人打開,但仍然達不到目的,嫌犯在逃脫前,以一個冰冷的金屬物體襲擊受害人。

與此同時,其餘5名嫌犯從貨架上偷走了大量商品,將它們裝進袋子,然後離開了商店。

警方表示,被盜的物品包括化妝品和其他貴價物品,警方透露,其中兩名嫌犯相信是男性,至於其餘嫌犯的詳細資料則未有公佈。

