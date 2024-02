【全國新聞】波音737 MAX 9甩門事件 初步調查揭四顆主要螺栓消失

【有線新聞】

美國阿拉斯加航空波音737 MAX9客機門塞飛脫事故,初步調查指門塞曾打開維修,但至出事時都缺少了4個主要螺栓。

美國國家運輸安全委員會發表19頁的初步調查報告,包括照片和維修工作記錄。

涉事的波音737 MAX9客機去年8月底由機身製造商交付到波音華盛頓州的廠房後,發現中部位置的左邊門塞有5個鉚釘損毀,需要更換。

維修人員在去年9月19日拆除四個角落位置的螺栓打開門塞更換鉚釘,根據波音員工在維修後互相傳閱的照片,清楚顯示門塞重新安裝後,3個防止門塞向上移動的螺栓均沒有裝回原位,左上角位置雖然被遮蓋,但報告稱可以肯定該位置的螺栓沒有裝上。

根據門塞沒有太多損毀痕跡或變形來看,報告推斷飛機一直缺少了4個螺栓,意味可能由去年9月起,飛機在門塞缺少4個螺栓下多次飛行,至上月初客機在波特蘭機場起飛後不久門塞飛脫。

國家運輸安全委員會稱報道只提供初步發現,。沒有總結意外原因或責任,最終報告可能要一年以上才完成。

波音發聲明稱不論結論如何都會負起責任,承諾會為乘客改進。

聯邦航空管理局局長出席眾議院聽證會,稱正審查波音的生產和品質監控工序,強調若發現波音涉及違反安全規定,會追究責任。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。