舊金山(三藩市)長期以來一直被譽為科技業之都,但近來卻接二連三地失去某些科技業界的大型會議。

自10月以來,Twilio、Workday和三星已相繼取消在舊金山Moscone會展中心舉辦的2024年會議,另外,科技巨頭Google在去年9月證實,將把2024年Google Cloud Next會議從Moscone會展中心移至拉斯維加斯。

這些舉動同時令附近酒店失去預訂需求,對舊金山的經濟產生嚴重的打擊。

