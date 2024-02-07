【香港新聞】美斯微博發文指因傷未能在香港上陣感遺憾

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美斯在微博發文，對因傷未能在香港上陣表示遺憾。國際邁阿密回覆本台查詢，感謝賽事主辦方Tatler Asia，重申球員受傷不是任何人的錯，如果球迷歡迎，希望再次來港作賽。消委會就接到825宗投訴，涉款近560萬元。

美斯在微博發文說，很遺憾因腹股溝有傷，受傷位置腫脹並感到疼痛，未能在香港站上陣。

他說了解他的人知道他每場比賽都想全力以赴，特別是這次遠道而來，球迷都期待見到他健康登場，希望未來可以為香港球迷傾盡全力比賽，亦希望盡早到內地分享足球的快樂，內容與他在日本見記者的說法相若。

國際邁阿密回覆本台查詢說很榮幸來港作賽，對美斯和蘇亞雷斯因傷缺陣感到抱歉和遺憾，強調球員的健康永遠是首位。他們都很想參與，因此最初列入上陣名單，直到最後一刻才決定缺陣。

球會又交代當日決定的細節，說美斯沒有熱身，因為他賽前在更衣室接受評估，隊醫認為他落場的風險太大。

球會感謝主辦方Tatler Asia，重申球員受傷不是任何人的錯，但這件事殘酷地影響了他們的香港之旅。如果球迷歡迎，球會亦很希望將來再來香港作賽。但國際邁阿密未有回應為何美斯未應政府要求，在賽後親自向球迷解釋。

涉及賽事的投訴不斷增加，消委會說已聯絡主辦方，正等候回覆。

消委會總幹事黃鳳嫺說：「同步正整合投訴數字、聯絡投訴人索取資料。純粹有看球賽，要投訴、要退款，但沒有任何記錄很難協助處理。這一兩日頗繁忙，要聯絡不同消費者，蒐集足夠證據。」

消委會提醒球迷保留票尾。

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