【香港新聞】美斯微博發文指因傷未能在香港上陣感遺憾

美斯在微博發文,對因傷未能在香港上陣表示遺憾。國際邁阿密回覆本台查詢,感謝賽事主辦方Tatler Asia,重申球員受傷不是任何人的錯,如果球迷歡迎,希望再次來港作賽。消委會就接到825宗投訴,涉款近560萬元。

美斯在微博發文說,很遺憾因腹股溝有傷,受傷位置腫脹並感到疼痛,未能在香港站上陣。

他說了解他的人知道他每場比賽都想全力以赴,特別是這次遠道而來,球迷都期待見到他健康登場,希望未來可以為香港球迷傾盡全力比賽,亦希望盡早到內地分享足球的快樂,內容與他在日本見記者的說法相若。

國際邁阿密回覆本台查詢說很榮幸來港作賽,對美斯和蘇亞雷斯因傷缺陣感到抱歉和遺憾,強調球員的健康永遠是首位。他們都很想參與,因此最初列入上陣名單,直到最後一刻才決定缺陣。

球會又交代當日決定的細節,說美斯沒有熱身,因為他賽前在更衣室接受評估,隊醫認為他落場的風險太大。

球會感謝主辦方Tatler Asia,重申球員受傷不是任何人的錯,但這件事殘酷地影響了他們的香港之旅。如果球迷歡迎,球會亦很希望將來再來香港作賽。但國際邁阿密未有回應為何美斯未應政府要求,在賽後親自向球迷解釋。

涉及賽事的投訴不斷增加,消委會說已聯絡主辦方,正等候回覆。

消委會總幹事黃鳳嫺說:「同步正整合投訴數字、聯絡投訴人索取資料。純粹有看球賽,要投訴、要退款,但沒有任何記錄很難協助處理。這一兩日頗繁忙,要聯絡不同消費者,蒐集足夠證據。」

消委會提醒球迷保留票尾。

