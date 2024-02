【KTSF】

舊金山交通局(SFMTA)預期,Muni公車在未來兩年,將出現1270萬元赤字,因此正醞釀漲價。

負責監督舊金山公交系統的舊金山交通局,必須在5月1日前,將2024-26年度預算提交到市長辦公室,目前正在衡量該如何平衡預算。

由於Muni的收入只到達疫情前水平的56%,討論的方向包括,如果取消路路通卡折扣,將可帶來520萬元收入;增加違例停車罰款5%的話,則可以增加370萬元收入;自動根據通脹率調整居民停車許可證,則會增加290萬收入;如果恢復計程車稅,則會再增加1200萬元收入。

舊金山交通局將在2月22日以及3月2日舉辦兩場公聽會,聽取民眾的意見。

