【全國新聞】參院新移民改革法案面臨甚麼挑戰

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院提出一個得到兩黨參議員支持的法案，去整頓移民政策和收緊邊境安全，總統拜登週二表示，支持這法案，但受到部份共和黨人的反對，究竟這個移民政策建議面對甚麽挑戰呢？

科羅拉多州丹佛市到處可以見到無證客，有些更睡在街上的帳篷，丹佛市就是其中一個庇護城市，也是無證客的避難天堂，但缺乏額外的聯邦資源，想要支持這些無證客變得更加困難。

丹佛市市長Mike Johnston說：「我們不希望有人在街上流浪，但缺乏資源，我們是別無選擇。」

許多庇護城市面對的是美墨邊界每天都湧入更多無證客，單在週一就有4,800人企圖非法入境美國。

國會參議院已經提出一個法案，建議無證客人數如果在一個星期內，每天超過5千人，或是某一個單日超過8500人的話，國土安全部就獲授權去關閉邊境。

法案也容許移民服務當局去決定邊境的庇護申請個案。

總統拜登也表示，支持這項法案，認為法案中的改革建議，可以令邊境更有秩序、更人道和更安全。

不過要法案在眾議院過關可能有難度，因為許多共和黨人擔心，法案中的建議仍然做得不夠，部份人更認為，保留現時不受歡迎的移民政策，有助於共和黨人在關鍵州份取勝。

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