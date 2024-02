【全國新聞】參院新移民改革法案面臨甚麼挑戰

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院提出一個得到兩黨參議員支持的法案,去整頓移民政策和收緊邊境安全,總統拜登週二表示,支持這法案,但受到部份共和黨人的反對,究竟這個移民政策建議面對甚麽挑戰呢?

科羅拉多州丹佛市到處可以見到無證客,有些更睡在街上的帳篷,丹佛市就是其中一個庇護城市,也是無證客的避難天堂,但缺乏額外的聯邦資源,想要支持這些無證客變得更加困難。

丹佛市市長Mike Johnston說:「我們不希望有人在街上流浪,但缺乏資源,我們是別無選擇。」

許多庇護城市面對的是美墨邊界每天都湧入更多無證客,單在週一就有4,800人企圖非法入境美國。

國會參議院已經提出一個法案,建議無證客人數如果在一個星期內,每天超過5千人,或是某一個單日超過8500人的話,國土安全部就獲授權去關閉邊境。

法案也容許移民服務當局去決定邊境的庇護申請個案。

總統拜登也表示,支持這項法案,認為法案中的改革建議,可以令邊境更有秩序、更人道和更安全。

不過要法案在眾議院過關可能有難度,因為許多共和黨人擔心,法案中的建議仍然做得不夠,部份人更認為,保留現時不受歡迎的移民政策,有助於共和黨人在關鍵州份取勝。

