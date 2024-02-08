【灣區新聞】灣區週三仍有3.7萬戶停電 Sonoma縣5校停課

【KTSF 朱慧琪報導】

週未吹襲加州的大氣河風暴影響超過140萬戶人家，週三灣區停電人數一度高達超過3萬7千戶。太平洋煤電公司（PG＆E）表示，今次是近30年來最大的風暴，至於灣區週三仍然有風雨，相信天氣會影響復修電力的進度。

根據PG＆E數據，截止下午時間，灣區超過3萬7千多戶家庭仍然停電，有一些地區的居民已經連續4日停電，而北灣仍然是停電的重災區，在Sonoma縣，有5間學校因為停電週二需要關閉。

今次週末吹襲加州的風暴，是達到颶風強度的大風，而PG＆E表示，這場風暴是近30年來最大的一場，影響了超過140萬戶人家，當局指，持續的大風，導致超過700條電線斷裂或倒塌，工作人員目前需要重新拉緊或修復2千多跨度的電線，兩個附近支援點之間的距離為一個跨度。

PG＆E表示，已經派出約有5千名人員和承包商搶修。

PG＆E發言人說：「我們日以繼夜努力搶修，所有員工正盡一切努力恢復電力

至今當局未有預計完成復修電力的時間。

國家氣象局稱，週三晚雨勢將逐漸減弱，並持續到週四，陣風也會減弱，到週五至本週末氣溫將逐步回升，並會有晴朗天氣。

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