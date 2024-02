【灣區新聞】灣區週三仍有3.7萬戶停電 Sonoma縣5校停課

【KTSF 朱慧琪報導】

週未吹襲加州的大氣河風暴影響超過140萬戶人家,週三灣區停電人數一度高達超過3萬7千戶。太平洋煤電公司(PG&E)表示,今次是近30年來最大的風暴,至於灣區週三仍然有風雨,相信天氣會影響復修電力的進度。

根據PG&E數據,截止下午時間,灣區超過3萬7千多戶家庭仍然停電,有一些地區的居民已經連續4日停電,而北灣仍然是停電的重災區,在Sonoma縣,有5間學校因為停電週二需要關閉。

今次週末吹襲加州的風暴,是達到颶風強度的大風,而PG&E表示,這場風暴是近30年來最大的一場,影響了超過140萬戶人家,當局指,持續的大風,導致超過700條電線斷裂或倒塌,工作人員目前需要重新拉緊或修復2千多跨度的電線,兩個附近支援點之間的距離為一個跨度。

PG&E表示,已經派出約有5千名人員和承包商搶修。

PG&E發言人說:「我們日以繼夜努力搶修,所有員工正盡一切努力恢復電力

至今當局未有預計完成復修電力的時間。

國家氣象局稱,週三晚雨勢將逐漸減弱,並持續到週四,陣風也會減弱,到週五至本週末氣溫將逐步回升,並會有晴朗天氣。

