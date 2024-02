【全國新聞】大氣河風暴在加州造成7人亡 另外9州續受威脅

【KTSF 張擎鳳報導】

星期日吹襲加州的大氣河風暴至少造成7人死亡,這股風暴繼續向東移動,並且對另外9個州份造成威脅。

週日吹襲加州的大氣河風暴造成廣泛破壞,多人死亡,包括首府Sacramento的Fair Oaks社區,一名63歲的女人在自家後院被倒塌的大樹壓中死亡。

隨著這股大氣河風暴向東移動,多個州都嚴陣以待。

內華達州山區預計會有多達15吋降雪,將造成雪崩的危險,亞利桑那州的山區更預計會錄得多達20吋降雪,強風將令能見度大減,猶他州的山脈降雪量甚至可能會多達四呎。

國家氣象局已經向多個州份,包括阿拉斯加、亞利桑那、科羅拉多、愛達荷、蒙大拿州、內華達、新墨西哥及猶他州等州份發出強風,大量降雪和水浸警報。

