【全國新聞】大氣河風暴在加州造成7人亡 另外9州續受威脅

February 8, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

星期日吹襲加州的大氣河風暴至少造成7人死亡，這股風暴繼續向東移動，並且對另外9個州份造成威脅。

週日吹襲加州的大氣河風暴造成廣泛破壞，多人死亡，包括首府Sacramento的Fair Oaks社區，一名63歲的女人在自家後院被倒塌的大樹壓中死亡。

隨著這股大氣河風暴向東移動，多個州都嚴陣以待。

內華達州山區預計會有多達15吋降雪，將造成雪崩的危險，亞利桑那州的山區更預計會錄得多達20吋降雪，強風將令能見度大減，猶他州的山脈降雪量甚至可能會多達四呎。

國家氣象局已經向多個州份，包括阿拉斯加、亞利桑那、科羅拉多、愛達荷、蒙大拿州、內華達、新墨西哥及猶他州等州份發出強風，大量降雪和水浸警報。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*