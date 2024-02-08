【全國新聞】參院過千億邊境安全法案未能完成程序投票

【KTSF 張麗月報導】

經過多個月來談判，以及得到兩黨支持，國會參議院提出過千億元的《邊境安全及外國援助法案》，週三未能在參議院完成程序投票，民主黨人指，是因為共和黨人得到前總統特朗普的指示，而反對通過法案，特朗普曾經批評這項法案太軟弱，而他也將邊境危機問題作為他競選造勢的焦點。

總值1,180億元的《邊境安全及外國援助法案》週三下午因為共和黨人的阻撓，而未能完成國會參議院的程序投票，因為部份共和黨人仍然認為，邊境安全的部份未足夠。

多數黨領袖舒默隨即宣布關閉議事大廳，讓共和黨人有一晚的時間去自己解決問題，預期週四會舉行關鍵表決。

主流媒體指出，共和黨團會議內部鬧意見分歧，部份共和黨人是在特朗普的影響下，堅決反對通過這項法案。

但多名共和黨參議員堅持，他們反對法案，與特朗普的公開批評法案無關。

共和黨參議員Ron Johnson說：「對麥康尼來說是出乎意料地失敗，現在他設法責備特朗普，我沒有與他談，也不知誰曾與他談過，我們希望維護邊境安全，我們因此投反對票。」

參議院這項法案，除了建議撥款200億元提高邊境安全之外，也包含向烏克蘭額外軍援600億元、向以色列提供140億元援助、48億元用於印太及威懾中國，當中有19億元向台灣提供武器彈藥，以及24億元用於紅海美軍行動。

此外還建議向烏克蘭、加沙和約旦河西岸受戰爭影響的人，提供100億元人道援助。

總統拜登對於法案立法不順也表示失望。

拜登說：「反對這法案，他們否定了援助給真正受苦和極需要幫助的人，所以共和黨人要決定，他們服務特朗普抑或美國人民？」

美墨邊境與偷渡人數飆升的問題，也引發國會眾議院共和黨人的強烈不滿，眾議長約翰遜表明，邊境安全法案就算通過參議院，也不會在眾議院過關，共和黨人也都因為邊境問題而動議罷免聯邦國土安全部長馬約卡，但罷免案在週二遭到封殺，因為有三名共和黨人倒戈，與民主黨人一起投下反對票。

此外，也有幾名共和黨人倒戈，令《以色列支援案》得以通過，兩項立法結果被視為是共和黨人的雙重挫敗。

有分析指，事態反映，在特朗普的壓力下，共和黨團會議內部分裂。

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