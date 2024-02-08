【加州新聞】加州司法部長發布消費者提示 讓民眾了解租務權益

【KTSF 毛皓延報導】

加州司法部長Rob Bonta週三發布五份消費者提示，提醒租客關於加租、按金及迫遷方面的資訊，讓民眾更清楚了解自己的權利，其中包括房東一般不能在一年內加租超過一成。

根據數據，加州有接近1700萬人都是租戶，佔全州所有住客的44%。

Bonta發布五份消費者提示，提醒民眾他們受到加州法例保護，免受房東無理逼遷、加租等，亦要業主和物業經理熟讀相關條例，並確保他們有作出充分遵從。

Bonta說：「租客保護法例不是一紙空文，我們要確保法例在現實生活中執行，保障本應受法律保護的人，這影響其生活，此所以我們今天在這裡。」

Bonta提醒民眾，身為租戶的權利包括房東在一年内，一般只能加租最多一成，並需要在加租前至少30天提供正式書面通知。

另一方面，房東如無法庭命令，並不能逼遷租客，亦不能以無理原因作出逼遷。

Bonta說：「這看似簡單，但有些房東有時用其他方法迫遷租客，例如將租客鎖在門外、將租客的物品搬到路邊，甚至關掉其水電，你不能這樣做，這些行為都屬於違法。」

Bonta指出，在法例底下，房東有義務解決物業的衛生及安全問題，並作出必要維修，確保屋內沒有蟲患及鼠患，在退租的21天內歸還按金，不能基於租客的種族、性別、宗教及身體障礙狀況而作出歧視，亦不能因租客行使權利而作出報復。

Bonta說：「我們都是加州人，有權有瓦遮頭和享有可負擔房屋，有權安枕無憂、和家人享受時光，有地方避雨，還有在漫長一天後休息，這些都是基本權利，但不是每人都能享有。」

市民欲了解更多資訊和相關權利，可以到訪加州司法部網站，當局亦設有中文版的小冊子，網址是OAG.ca.gov

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