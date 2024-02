【加州新聞】加州司法部長發布消費者提示 讓民眾了解租務權益

【KTSF 毛皓延報導】

加州司法部長Rob Bonta週三發布五份消費者提示,提醒租客關於加租、按金及迫遷方面的資訊,讓民眾更清楚了解自己的權利,其中包括房東一般不能在一年內加租超過一成。

根據數據,加州有接近1700萬人都是租戶,佔全州所有住客的44%。

Bonta發布五份消費者提示,提醒民眾他們受到加州法例保護,免受房東無理逼遷、加租等,亦要業主和物業經理熟讀相關條例,並確保他們有作出充分遵從。

Bonta說:「租客保護法例不是一紙空文,我們要確保法例在現實生活中執行,保障本應受法律保護的人,這影響其生活,此所以我們今天在這裡。」

Bonta提醒民眾,身為租戶的權利包括房東在一年内,一般只能加租最多一成,並需要在加租前至少30天提供正式書面通知。

另一方面,房東如無法庭命令,並不能逼遷租客,亦不能以無理原因作出逼遷。

Bonta說:「這看似簡單,但有些房東有時用其他方法迫遷租客,例如將租客鎖在門外、將租客的物品搬到路邊,甚至關掉其水電,你不能這樣做,這些行為都屬於違法。」

Bonta指出,在法例底下,房東有義務解決物業的衛生及安全問題,並作出必要維修,確保屋內沒有蟲患及鼠患,在退租的21天內歸還按金,不能基於租客的種族、性別、宗教及身體障礙狀況而作出歧視,亦不能因租客行使權利而作出報復。

Bonta說:「我們都是加州人,有權有瓦遮頭和享有可負擔房屋,有權安枕無憂、和家人享受時光,有地方避雨,還有在漫長一天後休息,這些都是基本權利,但不是每人都能享有。」

市民欲了解更多資訊和相關權利,可以到訪加州司法部網站,當局亦設有中文版的小冊子,網址是OAG.ca.gov

