賓夕凡尼亞州費城一處住宅週三下午發生槍擊案,一名11歲女童和兩名警員受槍傷,事後涉事房屋發生大火。

費城當地Delaware縣警在中午接報,一名11歲女童指自己中槍,警方派員到場後,屋內的人向兩名警員開槍,分別打中警員的手臂和腿部,目前他們情況穩定。

之後涉案的三層高房屋就著火,大火燒通頂,火勢後來被撲熄,整個街區的居民一度要疏散,目前未有關於屋內任何人的消息,包括該名受傷的女童。

