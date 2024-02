【灣區新聞】Alameda縣警執行迫遷令中槍 警方公布案件細節

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Alameda縣一名縣警,早前在Union City執行迫遷令時中槍,其後涉案的兩名疑犯死亡,警方周三公開疑犯的身份和案件更多細節,相信兩名疑犯是死於謀殺後自殺。

警方公佈兩名涉案疑犯分別是56歲的Michael Dorthick,和54歲的Lizzette Chan,警方認為他們是同居。

案發在1月24日,一名Alameda縣縣警在Union City一個工業地段執行迫遷令期間中槍,他沒有生命危險,後來警方與疑犯在Dowe Ave 33000號路段一個倉庫對峙幾個小時,警方之後帶著搜查令進入了該地點後,發現了一男一女死亡,相信兩名疑犯是死於謀殺後自殺。

當局相信兩人一直住在那裡,迫遷令是因無交租而發出,而涉事的倉庫已被改造成居住與工作的場所。

警方指事件中縣警沒有開槍。

