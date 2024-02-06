【灣區新聞】週日炸彈氣旋風暴令灣區多達23萬戶停電 部份地區刮龍捲風

【KTSF 尹晉豪報導】

在大氣河風暴吹襲下，週日下午灣區部份地區發生龍捲風，多區停電和街道要封閉。

國家氣象局表示，週日的炸彈氣旋在灣區各處刮起大風，吹倒了樹木、電線桿和電線，北灣記錄到了時速102英里的陣風，另外，灣區亦有約23萬5千戶人家和企業停電。

在週一上午，大雨的天氣依然持續，有油站因為停電不能做生意。

南舊金山的油站經理Yuri說：「我們身為商戶，已停工快22小時了，這對生意影響很大，我們收到通知，第一個通知聲稱將恢復供電，時間是昨晚7點，然後他們不斷推後，他們說中午恢復電力，所以我們希望能恢復電力

太平洋煤電公司（PG&E）表示，今次的停電總數是有史以​​來單日最具破壞性的風暴之一，能與1995年和2008年的風暴媲美，停電最集中的地區是北灣，截至週一上午8點15分，該地區約有7萬3千戶斷電，南灣約有7萬2千戶，中半島有5萬6千戶，東灣有2萬9千戶，以及舊金山有4,800戶。

PG&E表示，預計週一晚上會進一步恢復供電，最嚴重的停電發生在Santa Clara縣、San Mateo縣、Sonoma縣Monterey縣等，自週日以來，PG&E已為約72%的斷電客戶恢復供電。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。