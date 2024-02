【灣區新聞】週日炸彈氣旋風暴令灣區多達23萬戶停電 部份地區刮龍捲風

【KTSF 尹晉豪報導】

在大氣河風暴吹襲下,週日下午灣區部份地區發生龍捲風,多區停電和街道要封閉。

國家氣象局表示,週日的炸彈氣旋在灣區各處刮起大風,吹倒了樹木、電線桿和電線,北灣記錄到了時速102英里的陣風,另外,灣區亦有約23萬5千戶人家和企業停電。

在週一上午,大雨的天氣依然持續,有油站因為停電不能做生意。

南舊金山的油站經理Yuri說:「我們身為商戶,已停工快22小時了,這對生意影響很大,我們收到通知,第一個通知聲稱將恢復供電,時間是昨晚7點,然後他們不斷推後,他們說中午恢復電力,所以我們希望能恢復電力

太平洋煤電公司(PG&E)表示,今次的停電總數是有史以​​來單日最具破壞性的風暴之一,能與1995年和2008年的風暴媲美,停電最集中的地區是北灣,截至週一上午8點15分,該地區約有7萬3千戶斷電,南灣約有7萬2千戶,中半島有5萬6千戶,東灣有2萬9千戶,以及舊金山有4,800戶。

PG&E表示,預計週一晚上會進一步恢復供電,最嚴重的停電發生在Santa Clara縣、San Mateo縣、Sonoma縣Monterey縣等,自週日以來,PG&E已為約72%的斷電客戶恢復供電。

