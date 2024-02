【灣區新聞】Fremont警方拘捕兩男 涉嫌藏有槍械和持有用於販賣的大麻 （視頻）

【KTSF】

Fremont警方表示,兩名男子被捕,他們涉嫌藏有槍械和持有用於販賣的大麻。

Fremont警方表示,2月2號晚上約9時接到一個可疑報告,指有人在Boar Circle附近一台車附近喝酒,警員在現場發現,一台車在「禁止入內」標誌前非法停車。

警員與車上兩名當地居民交涉,他們是18歲的Jefferson Sanchez,和19歲的Alfredo Montoya Perez,警察在調查期間搜查了車輛,發現了幾盎司裝在販賣包裝中的大麻,和一把上了槍膛,但沒有序號的手槍。

警方隨後以在車輛中藏有槍械、在身上藏有槍械、在公共場所車輛中攜帶裝有彈藥的槍械,以及購買或接收大容量彈匣等罪名起訴Sanchez。

而Montoya Perez則被控持有用於販售的大麻,明知他人在車上攜帶上了彈藥的槍械還駕駛該台汽車。

兩人被捕,將於2月7日提堂。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。