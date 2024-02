【灣區新聞】Costco擬在西聖荷西開分店 有居民表示反對（視頻）

【KTSF】

倉庫式大賣場Costco一直都受人愛戴,但在西聖荷西的居民就有不同的看法,因為該區已經有四家Costco。

三年來該區居民與市府的爭議不斷,他們反對Westgate West Costco的設立,擔憂日益增加的交通影響交通安全、氣候變化和社區美學。

這個Costco大賣場佔地約9.7英畝,位於Prospect Road 5287號,毗連跨越20英畝寬的Westgate West購物中心,也在Prospect High School對面街,如果獲批准興建,預計店面面積將會超過165,000平方英尺,而高度是40英尺。

上星期基層社區組織Save West Valley!在Prospect高中舉辦的會議上,不少居民表達了他們對該項目的擔憂。

有居住在該地區10年的高中學生家長指,擔心Costco帶來的車流,及高中車流交匯,導致交通阻塞。

根據環境影響評估草案,新的Cosco將每天產生額外11,000架次車流。

另外,聖荷西市的Vision Zero計劃,目的在減少和消除交通事故的死傷和碰撞,被指定為優先安全走廊的Saratoga Avenue和Lawrence Expressway繁忙的十字路口,就處於Prospect高中及Costco附近。

加上在距離Costco新店建議的地點15到20分鐘車程內,就有另外四家Costco,分別是Almaden、Sunnyvale、Santa Clara和Great Oaks。

如果得到城市的批准,現有的商圈會變為Costco再加上屋頂停車場,和一家輪胎中心,現有部份停車場將被重新配置,跨越Graves Avenue住宅的行車線則會封閉。

而正在進行中的環境評估,當中有提供了在同一塊地皮上的另一個佈局方案,就是將Cosco遠離東部的住宅區,建築面積不變,但它將位於Lawrence Expressway沿線,但與其他佈局建議相比,這可能會對排隊進入Cosco的車輛和運輸貨車產生顯著影響。

該項目仍需完成其環境影響報告,並需要獲得聖荷西規劃委員會和市議會的批准,居民可以在2月20日下午5點前對去年12月發佈的環境影響評估提交意見,聖荷西市的規劃委員會和市議會預計將於今年春季或夏季投票。

Costco的發言人表示,不評論開新店的事項,根據Costco的網站,新店將為聖荷西帶來250到300個工作崗位。

同為代表該區的聖荷西副市長Rosemary Kamei,則未對Costco開新店的問題作出回應。

