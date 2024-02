【灣區新聞】舊金山市府計劃將Mission區街頭擺檔禁令延長半年

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)市長布里德和市參事Hillary Ronen週一宣布,市府計劃將Mission區一帶的街頭擺檔禁令延長半年。

舊金山市政府表示,由於多名無牌小販在Mission區的街頭擺檔,加上不法之徒在社區內有非法活動,導致Mission區的環境和治安惡化,不利該區的居民、商家和遊客。

因此在2023年11月27號,市政府發布了一項為期3個月的禁令,禁止小販在Mission區的街頭擺檔,以應對該區治安變差的問題。

自實施禁令以來,Mission區Bart Plaza附近一帶的治安和環境得到顯著的改善,當中包括攻擊和搶劫事件合共減少3成,攻擊事件減少22%,搶劫事件減少46%,街道清潔服務請求減少了23%。

以上的改善,導致市政府計劃將禁令延長多半年。

但市長辦公室、市參事Hillary Ronen的辦公室和其他組織亦表示,將會推出計劃幫助街頭小販,當中包括開設El Tiangue和La Placita這兩個臨時地點,讓有牌照小販可以在那裡出售商品。

