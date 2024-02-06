【灣區新聞】大氣河風暴對灣區造成廣泛破壞 Santa Cruz縣大樹壓毀住屋一人亡

【KTSF 張麗月報導】

一股大氣河風暴在週末吹襲加州，為南加州和灣區帶來大量雨水之外，強風還造成廣泛破壞，吹倒無數大樹，在Santa Cruz縣，週日下午一棵倒塌的大樹壓毀一間房屋，導致屋內一個男人死亡，風暴又導致大面積停電。

週日晚7點是灣區停電的頂峰，曾經有近39萬個用戶無電，其中南灣停電最厲害，其次是北灣，到週日晚10點為止，舊金山（三藩市）也有超過2.5萬個用戶停電，氣象預測，未來天氣將繼續不穩定，零散驟雨將會持續到週二。

灣區週一的天氣乍晴乍雨，仍然不穩定，但大風過後，造成廣泛破壞，許多地方有大樹倒塌，壓毀電線桿，導致廣泛地區停電，譬如在Walnut Creek Homestead Avenue附近，由於有電線桿折斷，橫跨路面，要縮減行車線，造成附近一帶嚴重塞車。

舊金山也有樹木連根拔起倒下，壓毀路邊的汽車。

舊金山市長布里德說：「疾風造成最大挑戰，樹木倒塌和停電，昨晚約有2.5萬個用戶無電，到今早8點，有不足五千戶仍斷電。」

南灣聖荷西當局也密切留意Quadalupe河的水位上漲，救援人員在該河附近救起三人和12隻狗。

由於廣泛地區停電，南灣聖荷西和北灣Sonoma縣的聯合校區週一停課。

今次這股大氣河風暴，北灣Marin縣的陣風時速高達102英里，單在24小時內，舊金山錄得1.35吋雨水，Morgan Hill和Los Gatos分別有超過2吋雨水，Novato更錄得超過4吋雨水。

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