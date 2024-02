【灣區新聞】大氣河風暴對灣區造成廣泛破壞 Santa Cruz縣大樹壓毀住屋一人亡

【KTSF 張麗月報導】

一股大氣河風暴在週末吹襲加州,為南加州和灣區帶來大量雨水之外,強風還造成廣泛破壞,吹倒無數大樹,在Santa Cruz縣,週日下午一棵倒塌的大樹壓毀一間房屋,導致屋內一個男人死亡,風暴又導致大面積停電。

週日晚7點是灣區停電的頂峰,曾經有近39萬個用戶無電,其中南灣停電最厲害,其次是北灣,到週日晚10點為止,舊金山(三藩市)也有超過2.5萬個用戶停電,氣象預測,未來天氣將繼續不穩定,零散驟雨將會持續到週二。

灣區週一的天氣乍晴乍雨,仍然不穩定,但大風過後,造成廣泛破壞,許多地方有大樹倒塌,壓毀電線桿,導致廣泛地區停電,譬如在Walnut Creek Homestead Avenue附近,由於有電線桿折斷,橫跨路面,要縮減行車線,造成附近一帶嚴重塞車。

舊金山也有樹木連根拔起倒下,壓毀路邊的汽車。

舊金山市長布里德說:「疾風造成最大挑戰,樹木倒塌和停電,昨晚約有2.5萬個用戶無電,到今早8點,有不足五千戶仍斷電。」

南灣聖荷西當局也密切留意Quadalupe河的水位上漲,救援人員在該河附近救起三人和12隻狗。

由於廣泛地區停電,南灣聖荷西和北灣Sonoma縣的聯合校區週一停課。

今次這股大氣河風暴,北灣Marin縣的陣風時速高達102英里,單在24小時內,舊金山錄得1.35吋雨水,Morgan Hill和Los Gatos分別有超過2吋雨水,Novato更錄得超過4吋雨水。

