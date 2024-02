【全國新聞】參院公佈過千億元《邊境安全法案》 有共和黨批評

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週日公佈總值過千億元,得到兩黨支持的《邊境安全法案》,法案也建議提供援助給烏克蘭、以色列和台灣,但法案很快受到眾議院部份共和黨人的批評,眾議長約翰遜更揚言,法案送交眾議院審議肯定會「胎死腹中」。

國會參議院建議的《邊境安全法案》是幾十年來首次的移民改革法案,主要的改變包括如果無證客人數達到一個水平時,就賦予行政部門新的緊急權力去限制入境人數;提高法律標準去審批庇護申請;並將審批程序從幾年時間縮短到六個月。

此外也訂立一個新程序,由公民及移民服務署決定庇護申請,而無需經過法庭審批。

這項1,182億元的《邊境安全法案》,當中200億元用於加強及擴展邊境安全行動,也建議提供援助給美國海外的主要盟友,包括額外軍援烏克蘭600億元;向以色列提供140億元的安全援助;向烏克蘭、加沙及約旦河西岸受戰爭影響的人提供100億人道援助;48億元用於印太及威懾中國,當中19億用於向台灣提供武器彈藥;此外還有24億用於紅海美軍行動。

不過法案的前景仍然不確定,因為眾議長約翰遜揚言,雖然共和黨人迫切要求解決邊境危機,法案在眾議院審議時肯定不會過關,法案在眾議院只有219票就過關,目前共和黨人在眾議院的多數派只有一票優勢。

