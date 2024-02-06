【全國新聞】參院公佈過千億元《邊境安全法案》 有共和黨批評

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週日公佈總值過千億元，得到兩黨支持的《邊境安全法案》，法案也建議提供援助給烏克蘭、以色列和台灣，但法案很快受到眾議院部份共和黨人的批評，眾議長約翰遜更揚言，法案送交眾議院審議肯定會「胎死腹中」。

國會參議院建議的《邊境安全法案》是幾十年來首次的移民改革法案，主要的改變包括如果無證客人數達到一個水平時，就賦予行政部門新的緊急權力去限制入境人數；提高法律標準去審批庇護申請；並將審批程序從幾年時間縮短到六個月。

此外也訂立一個新程序，由公民及移民服務署決定庇護申請，而無需經過法庭審批。

這項1,182億元的《邊境安全法案》，當中200億元用於加強及擴展邊境安全行動，也建議提供援助給美國海外的主要盟友，包括額外軍援烏克蘭600億元；向以色列提供140億元的安全援助；向烏克蘭、加沙及約旦河西岸受戰爭影響的人提供100億人道援助；48億元用於印太及威懾中國，當中19億用於向台灣提供武器彈藥；此外還有24億用於紅海美軍行動。

不過法案的前景仍然不確定，因為眾議長約翰遜揚言，雖然共和黨人迫切要求解決邊境危機，法案在眾議院審議時肯定不會過關，法案在眾議院只有219票就過關，目前共和黨人在眾議院的多數派只有一票優勢。

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