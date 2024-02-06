【灣區新聞】華裔Google工程師涉殺妻 仍留醫再延後提堂

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔Google工程師陳立人（Liren Chen）涉嫌殺妻案，原定在週一下午在Santa Clara縣高等法院再度舉行聆訊，但由於被告仍然留醫，出庭的程序一再延後。

陳立人涉嫌殺妻案，原定在週一下午1點35分再度在Santa Clara縣高等法院舉行聆訊，今次已經是案件第五度聆訊，但被告仍然留醫，法官決定2月9日再度開庭。

辯方律師Wesley Schroeder在庭外讓記者拍攝，但對案件不作任何評論，而在法院的門外，有很多華人就來旁聽，表示關注案件。

Paul說：「因為我是華人，這個事情和案件都是華人，我對華人的關係，另外一方面，我覺得他是年輕人，本身也很優秀，工作也很不錯，那為什麼會發生這種事呢？所以我想是不是因為年輕人的壓力太大，所以就想了解一下，這些年輕人的心理狀態，就是我來的目的

有消息指，被告的父親是中國西南航空區的高管，已趕來美國，並聘請經驗豐富的律師為兒子辯護，本案辯方在被告提堂時，是否會以「精神理由」為被告辯護就有待觀察。

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