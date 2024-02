【灣區新聞】華裔Google工程師涉殺妻 仍留醫再延後提堂

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔Google工程師陳立人(Liren Chen)涉嫌殺妻案,原定在週一下午在Santa Clara縣高等法院再度舉行聆訊,但由於被告仍然留醫,出庭的程序一再延後。

陳立人涉嫌殺妻案,原定在週一下午1點35分再度在Santa Clara縣高等法院舉行聆訊,今次已經是案件第五度聆訊,但被告仍然留醫,法官決定2月9日再度開庭。

辯方律師Wesley Schroeder在庭外讓記者拍攝,但對案件不作任何評論,而在法院的門外,有很多華人就來旁聽,表示關注案件。

Paul說:「因為我是華人,這個事情和案件都是華人,我對華人的關係,另外一方面,我覺得他是年輕人,本身也很優秀,工作也很不錯,那為什麼會發生這種事呢?所以我想是不是因為年輕人的壓力太大,所以就想了解一下,這些年輕人的心理狀態,就是我來的目的

有消息指,被告的父親是中國西南航空區的高管,已趕來美國,並聘請經驗豐富的律師為兒子辯護,本案辯方在被告提堂時,是否會以「精神理由」為被告辯護就有待觀察。

