【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)警方表示,華埠在剛過去的週末發生搶劫案。

警方表示,在2月3日下午3點左右,舊金山中央警局前往舊華埠巷夾華盛頓街,對一宗搶劫案作出回應,女事主指,當時她正在打電話,有人從後面接近她,並搶走手機逃離現場,女事主其後追住涉案匪徒。

「有沒有人看到剛才的事件?有沒有人可以做證人?」

根據Asian Crime Report片段,現場有熱心的民眾幫助報警,以及向在場的警員交代情況。

根據片段,現場有對非洲裔男女正接受警方問話,警方指,女事主沒有受傷,在調查過程中,警方已經逮捕了一名涉案青年男子,他面對盜竊重罪起訴。

警方呼籲有本案線索的民眾,請致電(415) 575-4444同警方聯絡。

