【香港新聞】美斯缺陣表演賽 李家超促主辦方交代細節

國際邁阿密表演賽風波,香港特區行政長官李家超感到極度失望,要求主辦方Tatler Asia公開更多細節和回應購票人士訴求,又說會繼續爭取盛事來港。警方接獲6宗報案,已轉交海關跟進。

李家超指,國際邁阿密表演賽主辦方Tatler Asia表現影響香港聲譽,即場多次要求補救都未獲回應,即使Tatler撤銷了1,600萬元活動資助申請,政府會繼續追究。

李家超說:「我跟觀眾一樣,對於美斯未有如公眾期望上場參賽表示極度失望。政府會繼續敦促要求主辦單位在這方面作出詳細交代,並且積極回應買了票的人的訴求,我們政府亦收到多方面投訴。海關也好,消費者委員會也好,都會按著投訴內容積極跟進。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說,目前M品牌活動贊助接受申請時政府沒有檢視每項細節或協議,只須知道做不做到,要甚麼幫助。

楊潤雄說:「你見到他們對我們是有承諾可辦到這件事,但你說詳細是否要審批當中的協議亦牽涉到商業資料,例如有時會有錢、銀碼,很多都是一些較敏感的商業資料。」

政府指,舉辦大型活動可保持本港吸引力和競爭力,當局繼續爭取大型活動來港舉行,亦會檢視盛事監督工作。

另外,針對這次表演賽風波,消委會接獲近500宗投訴,涉款逾300萬元,消委會指球員因傷缺陣是很多人認知的潛在風險,很難證明違反《商品說明條例》。

消委會總幹事黃鳳嫺說:「很多時候大家觀摩不同大型體育賽事,球員因傷未能出賽是很多人都知道的風險或過往的情況,所以從主辦單位角度來看,即使早前沒有說明,可能消費者有合理的理解,或者過往的認知認為可能有這個風險,買這張門票大家都明白的。所以是不簡單的一件事,裏面說到觸犯法例,特別是《商品說明條例》,都是一個刑事條例,(入罪)門檻是非常高,我們的看法是不容易。」

