【香港新聞】美斯缺陣表演賽 李家超促主辦方交代細節

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國際邁阿密表演賽風波，香港特區行政長官李家超感到極度失望，要求主辦方Tatler Asia公開更多細節和回應購票人士訴求，又說會繼續爭取盛事來港。警方接獲6宗報案，已轉交海關跟進。

李家超指，國際邁阿密表演賽主辦方Tatler Asia表現影響香港聲譽，即場多次要求補救都未獲回應，即使Tatler撤銷了1,600萬元活動資助申請，政府會繼續追究。

李家超說：「我跟觀眾一樣，對於美斯未有如公眾期望上場參賽表示極度失望。政府會繼續敦促要求主辦單位在這方面作出詳細交代，並且積極回應買了票的人的訴求，我們政府亦收到多方面投訴。海關也好，消費者委員會也好，都會按著投訴內容積極跟進。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，目前M品牌活動贊助接受申請時政府沒有檢視每項細節或協議，只須知道做不做到，要甚麼幫助。

楊潤雄說：「你見到他們對我們是有承諾可辦到這件事，但你說詳細是否要審批當中的協議亦牽涉到商業資料，例如有時會有錢、銀碼，很多都是一些較敏感的商業資料。」

政府指，舉辦大型活動可保持本港吸引力和競爭力，當局繼續爭取大型活動來港舉行，亦會檢視盛事監督工作。

另外，針對這次表演賽風波，消委會接獲近500宗投訴，涉款逾300萬元，消委會指球員因傷缺陣是很多人認知的潛在風險，很難證明違反《商品說明條例》。

消委會總幹事黃鳳嫺說：「很多時候大家觀摩不同大型體育賽事，球員因傷未能出賽是很多人都知道的風險或過往的情況，所以從主辦單位角度來看，即使早前沒有說明，可能消費者有合理的理解，或者過往的認知認為可能有這個風險，買這張門票大家都明白的。所以是不簡單的一件事，裏面說到觸犯法例，特別是《商品說明條例》，都是一個刑事條例，（入罪）門檻是非常高，我們的看法是不容易。」

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