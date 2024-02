【KTSF】

舊金山(三藩市)交通局公佈去年乘搭Muni公車的人數,較前一年上升25%,不過平日搭車的人數,仍未到2019年的七成。

根據最新公佈的數據,去年星期一至五的上班日,每日平均有43萬3千人次乘搭Muni公車,較2022年上升四分一。

週末乘車人數回復到疫情前的86%,不過平日搭車的人數只回復到2019年的68%。

舊金山交通局長譚沐霖表示,受遙距上班影響,市中心的乘車率自疫情以來大減,至今還未能復原,同時對交通局的財政有很大影響。

當局指疫情前,來往市中心公車服務是公車系統的支柱,由於市中心的乘客大跌,當局調整服務,改為增加連接社區的巴士服務,有五條巴士線,如14號和22號巴士的搭客數目均超過2019年水平。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。