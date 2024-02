【國際新聞】美國空襲敘利亞伊拉克報復約旦美軍基地遇襲

【有線新聞】

美國空襲敘利亞和伊拉克多個目標,報復3名駐約旦美軍遭空襲陣亡的事件,總統拜登稱只要有國民受傷害,美方必會回應;伊拉克批評空襲侵犯主權,嚴重威脅當地及周邊地區安全。

網上片段可見,伊拉克一個武器庫爆炸起火。美軍周五出動戰機,包括由美國本土派出B-1遠程轟炸機,在約30分鐘內投擲逾125枚炮彈,空襲逾85個位於伊拉克和敘利亞的親伊朗武裝組織目標,包括指揮情報中心、武器及彈藥庫等,軍方認為行動成功,能精準打擊目標。防長奧斯汀發聲明說,今次行動只是回應的開始,重申絕不容忍美軍受攻擊。

華府高層官員說不會攻擊伊朗境內的目標,避免緊急局勢大幅升級。白宮國家安全委員會發言人柯比稱空襲目的,是破壞伊朗革命衛隊和黨羽的能力,行動前已知會伊拉克政府,但承認沒有與伊朗溝通。他說:「我們將毫不猶豫地保衛國民,並追究傷害美國人的責任,在特定的時機和地點。行動由這晚開始,但不會就此罷休。」

拜登這天到特拉華州空軍基地,見證早前約旦美軍基地遇襲3名殉職軍人的靈柩回國。他發聲明指不尋求在中東或其他地方參與衝突,但若有國民受傷害,美方必會回應。

伊拉克軍方批評美軍空襲侵犯了伊拉克主權,嚴重威脅當地及周邊地區安全。

伊朗總統萊希稍早前則表示不會發動戰爭,但如果任何國家試圖霸凌伊朗,伊朗會強烈回應。

