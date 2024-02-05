【國際新聞】美國空襲敘利亞伊拉克報復約旦美軍基地遇襲

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美國空襲敘利亞和伊拉克多個目標，報復3名駐約旦美軍遭空襲陣亡的事件，總統拜登稱只要有國民受傷害，美方必會回應；伊拉克批評空襲侵犯主權，嚴重威脅當地及周邊地區安全。

網上片段可見，伊拉克一個武器庫爆炸起火。美軍周五出動戰機，包括由美國本土派出B-1遠程轟炸機，在約30分鐘內投擲逾125枚炮彈，空襲逾85個位於伊拉克和敘利亞的親伊朗武裝組織目標，包括指揮情報中心、武器及彈藥庫等，軍方認為行動成功，能精準打擊目標。防長奧斯汀發聲明說，今次行動只是回應的開始，重申絕不容忍美軍受攻擊。

華府高層官員說不會攻擊伊朗境內的目標，避免緊急局勢大幅升級。白宮國家安全委員會發言人柯比稱空襲目的，是破壞伊朗革命衛隊和黨羽的能力，行動前已知會伊拉克政府，但承認沒有與伊朗溝通。他說:「我們將毫不猶豫地保衛國民，並追究傷害美國人的責任，在特定的時機和地點。行動由這晚開始，但不會就此罷休。」

拜登這天到特拉華州空軍基地，見證早前約旦美軍基地遇襲3名殉職軍人的靈柩回國。他發聲明指不尋求在中東或其他地方參與衝突，但若有國民受傷害，美方必會回應。

伊拉克軍方批評美軍空襲侵犯了伊拉克主權，嚴重威脅當地及周邊地區安全。

伊朗總統萊希稍早前則表示不會發動戰爭，但如果任何國家試圖霸凌伊朗，伊朗會強烈回應。

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