【加州新聞】加州有提案建議加稅項目必須得到選民批准 州長紐森反對（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州有納稅人權益組織提議,凡是加州或地方的加稅項目,都必須事先得到選民的批准,有關的提案,將會在今年11月的選舉中交由選民公投決定,州長紐森與前州長布朗都要求加州最高法院撤銷這個提案。

一些商界提出的法案,要州府和地方政府必須獲得選民表決通過,才能夠加稅或增加不屬於稅收的收費。

紐森向加州最高法院表明,這個建議將嚴重削弱加州民選官員的權力,和對應氣候變遷問題的能力,其影響力已達到修改加州憲法的程度,而這樣的修改憲法案,在加州議會必須以三分之二的多數票通過之後,才能夠交給選民表決。

前州長布朗也向加州最高法院表態,布朗的律師透露,要是所有增稅項目都必須經由選民表決通過,州府將很難在一些一般的需要或緊急項目籌到錢。

在擔任加州州長期間,布朗推行的「cap and trade」,允許一些公司付錢購買准許排放溫室氣體的許可,布朗表示,從這項目取得的錢,用在還原一些濕地、興建輕軌列車、子彈火車和推廣零排放車子的項目,布朗認為,要是這項稅務提案通過,將會嚴重影響這些工程,而一些地方性項目,例如在布朗擔任奧克蘭市長期間推行的圖書館稅也會被取消,導致這個重要的社區設施關閉。

提出這項提案的Howard Jarvis納稅人協會則重申,加州居民必須對如何被課稅有最後的決定權。

加州最高法院已經受理這項提案的訴訟。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。