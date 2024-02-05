【全國新聞】Mega Millions多寶獎金升至3.85億元

【KTSF 馮政浩報導】
上星期五晚的Mega Millions無人中頭獎，因此星期二的稅前多寶獎金估計高達3億5千8百萬元。
由於上週星期開獎的Mega Millions無人全中6個號碼頭獎，星期二晚2月6號開獎的彩票，纍積稅前多寶獎金估計高達3億5千8百萬元，
這個稅前多寶獎金，是中獎者可得的最高總金額，需要分30期每年領取一次，大部分的中獎者會選擇一次過提取現金。
如果一票獨得頭獎，今次馬上領取的稅前現金獎金約為1億7420萬元。
Mega Millions在45個州以及首都華盛頓和美屬處女島可以購買。彩票由各個州的獎券局官員監管。
中Mega多寶獎的或然率低過3億份之一，用做善事的心態去購買，就會更開心。
Mega Millions每逢星期二及星期五加州時間晚上8時開獎。
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