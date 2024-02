【KTSF】

超過14萬部Bissell品牌的吸塵機要回收,原因是有著火的隱患,至今造成至少兩人輕傷。

根據消費者產品安全委員會,Bissell品牌相關吸塵機的電池,有可能會過熱並冒煙,Bissell目前召回約14萬2千多部手提式和落地式型號的吸塵機,至今已收到17宗有關吸塵機冒煙的報告,當中6宗事故都是屬於電池著火,至今至少兩宗輕微燒傷個案,三宗導致輕微財產損失。

當局表示,消費者不要將回收的電池直接掉進垃圾桶,要聯絡Bissell,以了解如何正確處理電池,以及免費更換電池。

