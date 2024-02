【香港新聞】國際邁阿密表演賽主辦方放棄M品牌資助 撤回政府1,600萬資助申請

【有線新聞】

國際邁阿密表演賽風波,球隊已經離港。香港特區政府與主辦方簽訂的合約有要求美斯落場45分鐘,在完場前確認他無法上陣後,多番提出補救措施,亦不成功。主辦方Tatler解釋比賽期間收到球會通知美斯缺陣,對事件感到遺憾,宣布撤回政府1,600萬資助申請。

美斯缺陣表演賽翌日,國際邁阿密職球員坐旅遊巴離開下榻的酒店,到機場坐私人飛機離港,下一站轉到日本,星期三對神戶勝利船。球賽主辦方Tatler在球隊離港後舉行記者會交代,表示賽前球隊文件顯示美斯及蘇亞雷斯兩位球星都可以作賽。

Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière:「在半場時候與國際邁阿密管理人員溝通時,獲告知絕無可能讓美斯參賽,因為他的傷勢,Tatler Asia已經立即通知港府,同時在整場下半場要求國際邁阿密高層指示美斯親自向球迷交代。Tatler Asia深表遺憾,原本是萬眾期待的活動得出失望的結果,我們決定正式撤回申請M品牌基金以及1,600萬元資助。」

Tatler未有交代會否向入場觀眾退款,發言人亦無回答記者提問。

這場表演賽,Tatler一直用美斯作招徠賣門票,結果只在賽前一日公開操練踢過球。到正式賽事,美斯正選、後備都不是,但美斯的名字就在現場管理球賽「出場紙」後備列上。

文化體育及旅遊局長楊潤雄說臨完場前10分鐘,收到Tatler通知確定美斯不會落場,多番要求美斯完場後親自說明未能上陣原因,亦要求他出場接受獎盃,最後美斯沒有捧盃,亦沒有與行政長官李家超握手,大合照時還站在後排。

楊潤雄說Tatler即使放棄資助,問題亦未解決,「我們會繼續跟進,會要求他們繼續處理好顧客,向他們買票的顧客提出的要求,他們應該要有更好交代。海關會根據法例給予權力展開調查,這方面我們有信心,香港執法部門會依法做好他們工作。」

楊潤雄又說會汲取經驗,日後舉辦同類賽事會有更好部署,加強保障政府、市民以至旅客權益。

