【香港新聞】國際邁阿密表演賽主辦方放棄M品牌資助 撤回政府1,600萬資助申請

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國際邁阿密表演賽風波，球隊已經離港。香港特區政府與主辦方簽訂的合約有要求美斯落場45分鐘，在完場前確認他無法上陣後，多番提出補救措施，亦不成功。主辦方Tatler解釋比賽期間收到球會通知美斯缺陣，對事件感到遺憾，宣布撤回政府1,600萬資助申請。

美斯缺陣表演賽翌日，國際邁阿密職球員坐旅遊巴離開下榻的酒店，到機場坐私人飛機離港，下一站轉到日本，星期三對神戶勝利船。球賽主辦方Tatler在球隊離港後舉行記者會交代，表示賽前球隊文件顯示美斯及蘇亞雷斯兩位球星都可以作賽。

Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière：「在半場時候與國際邁阿密管理人員溝通時，獲告知絕無可能讓美斯參賽，因為他的傷勢，Tatler Asia已經立即通知港府，同時在整場下半場要求國際邁阿密高層指示美斯親自向球迷交代。Tatler Asia深表遺憾，原本是萬眾期待的活動得出失望的結果，我們決定正式撤回申請M品牌基金以及1,600萬元資助。」

Tatler未有交代會否向入場觀眾退款，發言人亦無回答記者提問。

這場表演賽，Tatler一直用美斯作招徠賣門票，結果只在賽前一日公開操練踢過球。到正式賽事，美斯正選、後備都不是，但美斯的名字就在現場管理球賽「出場紙」後備列上。

文化體育及旅遊局長楊潤雄說臨完場前10分鐘，收到Tatler通知確定美斯不會落場，多番要求美斯完場後親自說明未能上陣原因，亦要求他出場接受獎盃，最後美斯沒有捧盃，亦沒有與行政長官李家超握手，大合照時還站在後排。

楊潤雄說Tatler即使放棄資助，問題亦未解決，「我們會繼續跟進，會要求他們繼續處理好顧客，向他們買票的顧客提出的要求，他們應該要有更好交代。海關會根據法例給予權力展開調查，這方面我們有信心，香港執法部門會依法做好他們工作。」

楊潤雄又說會汲取經驗，日後舉辦同類賽事會有更好部署，加強保障政府、市民以至旅客權益。

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