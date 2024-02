【有線新聞】

美國前總統特朗普認為中國會試圖干預年底大選,他說如果再次當選會大幅增加對華關稅。

特朗普在霍士新聞專訪被問到,如果再次當選總統是否會對中國商品加徵六成關稅,他回答數字不止於此,形容是必須這樣做,否認再次對華發起貿易戰。

特朗普解釋與中國關係很好,形容與國家主席習近平是好朋友,亦樂見中國成功發展。

