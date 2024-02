【灣區新聞】舊金山華埠花園角將進行改造工程 公共紀念碑去留暫時有定案（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠的花園角正在準備進行耗資六千萬元的改造工程,但隨之而來的問題,就是如何處理在公園內的公共紀念碑,經過居民和歷史學家多年的倡導後,現時有了暫定的計劃。

舊金山華埠的花園角自1830年代以來,一直是華埠的地標,重建的項目正準備施工,該項目當中包括1.5英畝的公園,並將連接花園角廣場與希爾頓酒店的行人天橋拆除,以及改造電梯,同時增設健身器材和遊樂設施,建造一個兩層康樂中心。

如果現時大家仔細留意,會發現花園角裏面有很多的紀念碑,中華文化中心策展人梁凱瑤指,經市府來回已討論了兩三年的時間,以及找來歷史學家來相討決定這些紀念碑的去留問題。

梁凱瑤說:「花園角即將重建,有一個翻新計劃,那我個其實想藉住這機會,社區很想市府會重新去看看,這裡的紀念牌、雕塑與藝術品,來看看有否真正反映華埠或美籍華人的歷史。」

華協中心 Senior Planner周純(Amy Zhou)說:「這個公園,我們都稱之為華埠的客廳,因為這裡有這麼多人,這確實是社區歷史悠久的地方,華埠是這裡歷史悠久的地方,但這裡沒有一件藝術品,能真正讓人覺得確實能反映社區的歷史與現居此處的人。」

現時建議拆除的,包括蘇格蘭小說家Robert Lewis Stevenson的紀念像,還有紀念美軍在1846年7月9日在花園角升起美國國旗的紀念碑,以及紀念向城市纜車系統作出貢獻的Andrew Smith Hallidie紀念牌。

另一方面,大家熟悉的1989年北京天安門六四事件民主女神像複製品,以及公園現有的十二生肖遊樂場雕塑,就將會提議保留。

除了拆除和保留外,提案還建議修改某些紀念碑,當中就包括名為Landmark 119的碑文,可能會被修改,而紀念舊金山第一所公立學校的紀念碑也可能會被重新設計。

梁凱瑤說:「那一個,其實大家覺得有少少排華成份,因為其實當時華人小孩,不可以在這些學校入面,但是經過我們和歷史專家研究,其實故事比較複雜,之前雖然有街坊表示會拆這個紀念碑,其實之後可能的決定是,用改變的方法或者附加注解的方式,令個故事更豐富。」

梁凱瑤和周純就表示,現在仍然探討日後的花園角如何可以真正反映美籍華人的歷史,以及希望重建的計劃可以引起大家關心。

周純說:「公園內將提出許多新的元素,其中一些涉及,例如在這裡放一個時序表,以說明社區的歷史。」

梁凱瑤說:「其實紀念碑可以是不同形式,這樣所以現在的新計劃,可能在牆上會有一些亞裔歷史,或關於這社區和花園角的故事,所以可能用相片或藝術角度去看這個公園。」

