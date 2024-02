【灣區新聞】舊金山企業家陳嘉興發推文威脅舊金山幾位進步派議員 多位議員報警處理（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)企業家陳嘉興(Garry Tan)日前在社交媒體發文,內容涉及威脅舊金山幾位進步派議員,Tan後來刪文道歉,不過多位議員已經報警處理。

陳嘉興已經刪除在社交媒體X的原始推文,不過舊金山紀事報指,陳嘉興的推文發出後,有人寄信件給五位舊金山市議員,報導指陳嘉興的推文內容,指名舊金山五位市議員,包括Aaron Peskin、Dean Preston、Myrna Melgar、陳詩敏(Connie Chan)、Hillary Ronen,內容有髒話及威脅的字眼。

五位議員們之後收到的信件,上頭用大字體寫Garry Tan是對的,並引用陳嘉興的原始推文,指希望你和你所愛的人慢慢的痛苦死去,下方註明,發送這封郵件是為了傳達政治觀點,無意威脅。

不過,收件的五位市議員報警處理,認為這則推文和信是暴力威脅。

陳詩敏說:「網上恐嚇之後,兩天之後我就收到,家裡就收到信,認同陳嘉興的恐嚇,贊成我家人應該慢慢地死去,這信寄到我家,不是我的辦公室,對我是很大的影響。」

陳嘉興後來在社群媒體向所有市議員道歉,他說這種言論和言論中的指控,沒有藉口也沒有理由,對其言論感到抱歉,並對其錯誤決定感到遺憾。

他說愛舊金山,對社區有責任,會繼續專注真正的使命,讓舊金山成為一個充滿活力、繁榮和安全的地方。

陳嘉興目前是科技公司Y Combinator執行長,他住在舊金山,十分熱中舊金山的政治,對所謂進步派的政治人物十分不滿,向來對舊金山的犯罪直言不諱,並捐錢支持罷免前地檢官博徹思。

他也曾經為現任地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)競選活動捐款,也因此為了避免利益衝突,謝安宜表示,如果地檢處收到警察局的案件,他們會將其轉交給加州司法部長辦公室。

對此,陳詩敏表示,顯現出陳嘉興的關係,對市府運作及選舉影響有多大。

陳詩敏說:「在舊金山競選期間,所有不同民選官員跟其他人的關係,幕後的關係,這種情況之下,好比陳嘉興,跟我們地方檢察官友好,跟我們市長或是其他參選人都好,密切的關係,令到我們地方檢察官都沒辦法接受處理一個案件,必須交給州檢察長來處理的情況下,可想而知,他個人的關係更加密切。」

