【灣區新聞】舊金山企業家陳嘉興發推文威脅舊金山幾位進步派議員 多位議員報警處理（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山（三藩市）企業家陳嘉興（Garry Tan）日前在社交媒體發文，內容涉及威脅舊金山幾位進步派議員，Tan後來刪文道歉，不過多位議員已經報警處理。

陳嘉興已經刪除在社交媒體X的原始推文，不過舊金山紀事報指，陳嘉興的推文發出後，有人寄信件給五位舊金山市議員，報導指陳嘉興的推文內容，指名舊金山五位市議員，包括Aaron Peskin、Dean Preston、Myrna Melgar、陳詩敏（Connie Chan）、Hillary Ronen，內容有髒話及威脅的字眼。

五位議員們之後收到的信件，上頭用大字體寫Garry Tan是對的，並引用陳嘉興的原始推文，指希望你和你所愛的人慢慢的痛苦死去，下方註明，發送這封郵件是為了傳達政治觀點，無意威脅。

不過，收件的五位市議員報警處理，認為這則推文和信是暴力威脅。

陳詩敏說：「網上恐嚇之後，兩天之後我就收到，家裡就收到信，認同陳嘉興的恐嚇，贊成我家人應該慢慢地死去，這信寄到我家，不是我的辦公室，對我是很大的影響。」

陳嘉興後來在社群媒體向所有市議員道歉，他說這種言論和言論中的指控，沒有藉口也沒有理由，對其言論感到抱歉，並對其錯誤決定感到遺憾。

他說愛舊金山，對社區有責任，會繼續專注真正的使命，讓舊金山成為一個充滿活力、繁榮和安全的地方。

陳嘉興目前是科技公司Y Combinator執行長，他住在舊金山，十分熱中舊金山的政治，對所謂進步派的政治人物十分不滿，向來對舊金山的犯罪直言不諱，並捐錢支持罷免前地檢官博徹思。

他也曾經為現任地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）競選活動捐款，也因此為了避免利益衝突，謝安宜表示，如果地檢處收到警察局的案件，他們會將其轉交給加州司法部長辦公室。

對此，陳詩敏表示，顯現出陳嘉興的關係，對市府運作及選舉影響有多大。

陳詩敏說：「在舊金山競選期間，所有不同民選官員跟其他人的關係，幕後的關係，這種情況之下，好比陳嘉興，跟我們地方檢察官友好，跟我們市長或是其他參選人都好，密切的關係，令到我們地方檢察官都沒辦法接受處理一個案件，必須交給州檢察長來處理的情況下，可想而知，他個人的關係更加密切。」

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