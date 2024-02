【加州新聞】San Joaquin縣非法飆車活動逾150人被拘留 88輛車被扣押

【KTSF】

中谷地區San Joaquin縣週六晚出現大型非法飆車活動,超過150人被警方拘留,共有88輛汽車被扣押。

根據San Joaquin縣警,當局一個特別調查組早前滲透一個非法飆車黨,並獲得有關非法飆車的時間和地點。

警方在週六晚凌晨2點,位於Stockton市Country Club Boulevard夾Pershing Avenue一個十字路口展開拘捕行動,現場有數百人和車堵塞路口,超過150人被警方拘留,當局會向他們提出刑事起訴,現場還有88輛車被扣押。

當局並發現許多車內有受管制藥物和改裝的非法槍械,有三人因拒捕及駕車逃逸等控罪,已被收押到當地縣立監獄,還有一人在逃離現場期間,撞到一輛警車被捕,另有一名警員被一輛逃逸的汽車撞倒,所幸只受輕傷。

San Joaquin縣警重申,當地對非法飆車活動的零容忍政策,包括旁觀者等,所有參加活動的人士都將受到法律制裁。

