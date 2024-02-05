【加州新聞】San Joaquin縣非法飆車活動逾150人被拘留 88輛車被扣押

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中谷地區San Joaquin縣週六晚出現大型非法飆車活動，超過150人被警方拘留，共有88輛汽車被扣押。

根據San Joaquin縣警，當局一個特別調查組早前滲透一個非法飆車黨，並獲得有關非法飆車的時間和地點。

警方在週六晚凌晨2點，位於Stockton市Country Club Boulevard夾Pershing Avenue一個十字路口展開拘捕行動，現場有數百人和車堵塞路口，超過150人被警方拘留，當局會向他們提出刑事起訴，現場還有88輛車被扣押。

當局並發現許多車內有受管制藥物和改裝的非法槍械，有三人因拒捕及駕車逃逸等控罪，已被收押到當地縣立監獄，還有一人在逃離現場期間，撞到一輛警車被捕，另有一名警員被一輛逃逸的汽車撞倒，所幸只受輕傷。

San Joaquin縣警重申，當地對非法飆車活動的零容忍政策，包括旁觀者等，所有參加活動的人士都將受到法律制裁。

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