【灣區新聞】奧克蘭有遊客光天化日下在機場附近的油站被搶劫

東灣奧克蘭(屋崙)日前有遊客光天化日之下,在機場附近的油站被搶劫,整個過程被閉路電視拍下,受害人的媽媽於德州任職律師,她現在懸紅一萬元,助警方緝拿賊人。

案發在週一下午2時,21歲受害人開著一架Ford SUV租車,載著4個朋友到位於奧克蘭Helgenberger Road機場附近的76油站,準備入油後,到機場搭飛機返回德州,豈料遇劫。

在閉路電視的畫面顯示,一輛黑色Infiniti房車當時停在受害人的汽車旁邊,期後一名男子下車後,打破受害人汽車車後玻璃窗,劫走了行李和財物。

而另一名匪徒則走向司機位,用槍指著21歲的受害人,並搶走他的手鐲和手錶。

劫匪還搶走了其他乘客的手機和錢包,在畫面中一共看到有5名歹徒犯案。

受害人媽媽表示,她的兒子多次被槍擊打,他的朋友一樣也遭到暴力搶劫,她們出於安全考慮,受害者不願透露身分。

受害人媽媽是德州是一名律師,她目前懸紅一萬元,協助警方逮捕匪徒,並將他們定罪。

她補充說,提供這個懸紅的原因,是認為這種罪案已經夠了,在他兒子身上發生的事,她不希望在其他人身上都發生。

案發地點Helgenberger一處,被認為是奧克蘭市最危險的地區之一,近日一間Starbucks、In and Out等快餐店,都因為罪案太多原因而要關閉。

76油站負責人表示,每日都發生這種事實在太瘋狂,他並指出,自去年8月開業以來,沒有一天沒有發生過這種罪案。

負責人並很憤怒地說,他是來自也門、一個第三世界國家,哪裡沒有法律、沒有秩序,但都沒這些事發生。

這宗案件的受害人媽媽說,事件令他們全家震驚的是,奧克蘭政府似乎令犯罪行為正常化,她說感覺犯罪被視為日常,但實際上不應該如此。

而奧克蘭警方也證實拘捕了搶劫案中的一名有關人物,調查仍然進行中。

奧克蘭市長盛桃認為,早前在奧克蘭增加警員攝影機,和其他技術來應對犯罪行為的措施,現在正發揮作用。

不過對受害者的父母來說,措施太少也來得太遲,他們表示,肯定在短時間內不會再踏足奧克蘭。

