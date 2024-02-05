【灣區新聞】大氣河風暴週日吹襲灣區多地停電 客機轉飛其他機場

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一股大氣河風暴席捲整個加州，國家氣象局週日向部分地區發出可達颶風強度的大風警告，並指南灣可能出現龍捲風，今場風暴造成不少破壞和意外，而天氣因素影響灣區多班航機，早上無法降落舊金山（三藩市）國際機場需要轉飛其他地方，包括國泰航空和中國東方航空等。

週六晚開始灣區一直下大雨，截止早上，舊金山錄得的降雨量是1吋，普遍大範圍的陣風風速，預計高達每小時60英里。

Santa Clara部分地勢較高的丘陵區和Santa Cruz山區，以及Big Sur沿岸，陣風可高達每小時80英里。

由於天氣惡劣，能見度低關係，舊金山多班國內及國際航班延誤和改道，包括香港飛舊金山的國泰航空，要轉飛奧克蘭（屋崙）機場，國泰其後中午從屋崙飛回舊金山，懷疑再次降落失敗，需要再轉到洛杉磯。

上海飛舊金山的中國東方航空，轉飛到南加州洛杉磯。

而灣區週日也出現停電，南灣是重災區，截止中午，南灣有近2萬戶停電，北灣有超過12,000多戶，東灣有4,800多戶，中半島有約3,100多戶，舊金山約有近1,400戶。

早上強風加暴雨，舊金山West Portal區有大樹倒塌。

而週六晚的惡劣天氣，一輛吉普車在Santa Cruz山區跌下15至20英尺的路壆，幸好司機、乘客都沒有受傷。

司機Pedro說，當時地面積了很多水，汽車開始打滑和旋轉，他嘗試煞車，但煞不到車，他們當時在山上放工。

負責將涉事汽車從山坡拖上路面的拖車司機表示，上週十分忙碌，他建議如果雨太大，請留在家裡，並要檢查輪胎胎紋是否過淺。

事主表示，失去了心愛的吉普車感到難過，但他很慶幸人無受損傷。

不僅山區有災情，週六晚南灣聖荷西警方也接報處理多宗交通意外，包括一輛貨車撞上路邊一條柱子。

國家氣象局指，週日晚風力逐漸減弱，強風警告將持續到週一凌晨3時。

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