【灣區新聞】大氣河風暴週日吹襲灣區多地停電 客機轉飛其他機場

【KTSF】

一股大氣河風暴席捲整個加州,國家氣象局週日向部分地區發出可達颶風強度的大風警告,並指南灣可能出現龍捲風,今場風暴造成不少破壞和意外,而天氣因素影響灣區多班航機,早上無法降落舊金山(三藩市)國際機場需要轉飛其他地方,包括國泰航空和中國東方航空等。

週六晚開始灣區一直下大雨,截止早上,舊金山錄得的降雨量是1吋,普遍大範圍的陣風風速,預計高達每小時60英里。

Santa Clara部分地勢較高的丘陵區和Santa Cruz山區,以及Big Sur沿岸,陣風可高達每小時80英里。

由於天氣惡劣,能見度低關係,舊金山多班國內及國際航班延誤和改道,包括香港飛舊金山的國泰航空,要轉飛奧克蘭(屋崙)機場,國泰其後中午從屋崙飛回舊金山,懷疑再次降落失敗,需要再轉到洛杉磯。

上海飛舊金山的中國東方航空,轉飛到南加州洛杉磯。

而灣區週日也出現停電,南灣是重災區,截止中午,南灣有近2萬戶停電,北灣有超過12,000多戶,東灣有4,800多戶,中半島有約3,100多戶,舊金山約有近1,400戶。

早上強風加暴雨,舊金山West Portal區有大樹倒塌。

而週六晚的惡劣天氣,一輛吉普車在Santa Cruz山區跌下15至20英尺的路壆,幸好司機、乘客都沒有受傷。

司機Pedro說,當時地面積了很多水,汽車開始打滑和旋轉,他嘗試煞車,但煞不到車,他們當時在山上放工。

負責將涉事汽車從山坡拖上路面的拖車司機表示,上週十分忙碌,他建議如果雨太大,請留在家裡,並要檢查輪胎胎紋是否過淺。

事主表示,失去了心愛的吉普車感到難過,但他很慶幸人無受損傷。

不僅山區有災情,週六晚南灣聖荷西警方也接報處理多宗交通意外,包括一輛貨車撞上路邊一條柱子。

國家氣象局指,週日晚風力逐漸減弱,強風警告將持續到週一凌晨3時。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。