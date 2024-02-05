【香港新聞】美斯缺陣港府稱極度失望 或扣減千萬資助

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香港特區政府對美斯未有落場表示極度失望，警告可能扣減贊助費。協辦賽事的足總說賽前沒接獲通知，又指臨場缺陣被削減酬金是常見的安排。

球賽結束後，十數名球迷到美斯下榻的酒店希望表達不滿；特區政府亦都發稿指與球迷一樣極度失望，又說主辦單位欠球迷一個解釋。

負責協辦球賽的足總說，賽前沒有接獲通知美斯不能落場。

足總會長貝鈞奇說：「視乎他狀況，不需要告訴我們不出場，都有說練習賽他都有去場地練幾腳，今日全場比賽沒有落場，大家當然很失望。我們沒溝通，這個不知主辦方怎樣，所以政府都要質詢主辦方要解釋。我們有些合約講要減酬金，例如他不出場，就減30%、40%。」

今次表演賽是獲政府大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌的活動，獲政府撥款1,500萬元，另有100萬元場地資助，政府說會根據協議條款跟進，可能因而扣減贊助費。委員會副主席鄭泳舜說須召開會議商討事件，政府應盡快按協議追究，認真處理善後安排，以免影響未來舉辦大型活動的吸引力。

據了解根據政府與主辦方的協議，主辦方確認國際邁阿密會在商業上盡最大努力令美斯至少落場45分鐘，如果美斯受傷或未能上場，根據條款美斯都要隨隊來港。

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