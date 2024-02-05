【香港新聞】美斯缺陣大批球迷感不滿 團隊解釋上陣或加重傷勢

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國際邁阿密在香港大球場與港聯踢友誼賽，大球場爆滿，但美斯沒有落場，球迷由歡呼聲變成噓聲。

場邊吸引過場比賽，絕大部份球迷都是為他而來，美斯經過都足以令觀眾席起鬨。揮手、相機、電話，希望吸引到這位阿根廷球王的注意力。沒有門票，山頂的朋友冒險都要一睹他風采，但千萬別學。

班主之一的碧咸跟何詩蓓短暫交談，推介她游完巴黎奧運可以去哪一間餐廳。

香港游泳代表何詩蓓說：「很開心，沒有想過可以見到他（碧咸），是一個很難忘的經驗。很興奮、很期待看足球，我未試過親身現場看過足球比賽，這是第一次。」

前行政長官曾蔭權：「很開心看到球場坐滿人，很感動，很少看到球場坐滿4萬人，香港人精神仍在。」前財政司司長曾俊華：「兩隊踢得好好，入球就很深刻。」

美斯最終沒法落場，球迷失望但理解。球迷梁釗峰：「雖然很想他落場踢，希望他來到香港留下一個好的印象。」

碧咸表示多謝香港球迷的熱情，希望會再來。離場後，球迷仍然不滿。球迷說：「這是比JPEX更大的騙局，我們買了4,880元、最貴的門票。」

另一名球迷說：「當然失望，浪費我時間，浪費錢都不要緊，浪費時間。」

球迷劉先生說：「800多元一張門票真的不是很值得因為我想看美斯，看到、但沒看到他落場。（下次再有友誼賽會不會看？）不來了，很怕被人騙的感覺，體驗不太好。」

美斯及蘇亞雷斯沒落場是與醫療團隊商量決定，指他們上陣有好大風險，明白球迷失望，有想過讓他們上陣一段短時間，但當中很大機會加重傷勢，希望球迷原諒。

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