【香港新聞】美斯缺陣大批球迷感不滿 團隊解釋上陣或加重傷勢

國際邁阿密在香港大球場與港聯踢友誼賽,大球場爆滿,但美斯沒有落場,球迷由歡呼聲變成噓聲。

場邊吸引過場比賽,絕大部份球迷都是為他而來,美斯經過都足以令觀眾席起鬨。揮手、相機、電話,希望吸引到這位阿根廷球王的注意力。沒有門票,山頂的朋友冒險都要一睹他風采,但千萬別學。

班主之一的碧咸跟何詩蓓短暫交談,推介她游完巴黎奧運可以去哪一間餐廳。

香港游泳代表何詩蓓說:「很開心,沒有想過可以見到他(碧咸),是一個很難忘的經驗。很興奮、很期待看足球,我未試過親身現場看過足球比賽,這是第一次。」

前行政長官曾蔭權:「很開心看到球場坐滿人,很感動,很少看到球場坐滿4萬人,香港人精神仍在。」前財政司司長曾俊華:「兩隊踢得好好,入球就很深刻。」

美斯最終沒法落場,球迷失望但理解。球迷梁釗峰:「雖然很想他落場踢,希望他來到香港留下一個好的印象。」

碧咸表示多謝香港球迷的熱情,希望會再來。離場後,球迷仍然不滿。球迷說:「這是比JPEX更大的騙局,我們買了4,880元、最貴的門票。」

另一名球迷說:「當然失望,浪費我時間,浪費錢都不要緊,浪費時間。」

球迷劉先生說:「800多元一張門票真的不是很值得因為我想看美斯,看到、但沒看到他落場。(下次再有友誼賽會不會看?)不來了,很怕被人騙的感覺,體驗不太好。」

美斯及蘇亞雷斯沒落場是與醫療團隊商量決定,指他們上陣有好大風險,明白球迷失望,有想過讓他們上陣一段短時間,但當中很大機會加重傷勢,希望球迷原諒。

